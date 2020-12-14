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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:45
flyman написав:
з.і.
Смарт 24м2 в нахалбуді пішов в оренду за 8К
Это какая доходность? Без учёта простоев.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:49
vitaliian написав: flyman написав:
з.і.
Смарт 24м2 в нахалбуді пішов в оренду за 8К
Это какая доходность? Без учёта простоев.
Можна спробувати прикинути, якщо на етапі ями котловану, то м2 був 18..20К (хай $750), ремонт, думаю, в межах $400 м2, то майже 9% в у.е. (якщо не рахувати 2 роки від інвестиції до заселення квартрирантів)
Що цікаво, ніби січень - мертвий сезон. А тут така активність із бажаючими орендувати.
Але це прикиди, я ж не знаю, коли івнестували і скільки потратили на ремонт.
Може хто купив "готовий бізнес" за 36куе+- і дохідністю 6.6%
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 06 січ, 2023 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:55
vitaliian написав:
ну кто так считает. А если бабушка в наследство кавалирку оставила, какую тогда цену ты возьмешь за базовую? Бери текущую рыночную цену, независимо от того сколько ты откашлял прорабу за дверь. Простои это индивидуальные издержки маркетинга. У кого то они минимальные, у других годы.
Вище доповнив, що ринкова, в межах 6%
Але конвертдепо дають в рази більше, поки що.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:57
flyman написав: vitaliian написав:
ну кто так считает. А если бабушка в наследство кавалирку оставила, какую тогда цену ты возьмешь за базовую? Бери текущую рыночную цену, независимо от того сколько ты откашлял прорабу за дверь. Простои это индивидуальные издержки маркетинга. У кого то они минимальные, у других годы.
Вище доповнив, що ринкова, в межах 6%
неплохая доходность для войны.
flyman написав:
Але конвертдепо дають в рази більше, поки що
это временное явление. Неестественно когда банк продает тебе виртуальный доллар по 36,90 а касса того же банка покупает их у тебя уже по 40,50. На чем возникает добавленная стоимость? Поиграть можно, но эти ноги волка не прокормят.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 06 січ, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:03
Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:03
Investor_K написав:
Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:04
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:
ну кто так считает. А если бабушка в наследство кавалирку оставила, какую тогда цену ты возьмешь за базовую? Бери текущую рыночную цену, независимо от того сколько ты откашлял прорабу за дверь. Простои это индивидуальные издержки маркетинга. У кого то они минимальные, у других годы.
Вище доповнив, що ринкова, в межах 6%
неплохая доходность для войны.
flyman написав:
Але конвертдепо дають в рази більше, поки що
это временное явление. Неестественно когда банк продает тебе виртуальный доллар по 36,90 а касса того же банка покупает их у тебя уже по 40,50. На чем возникает добавленная стоимость? Поиграть можно, но эти ноги волка не прокормят.
продає не віртуальний долар, а безготівковий куплений на міжбанку з меншим курсом.
Заробляє на комісіях, РКО та дельті куплі-продажу.
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2
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:05
Пока поток финпомощи не прекратится
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:06
flyman написав:
Але це прикиди, я ж не знаю, коли івнестували і скільки потратили на ремонт.
я думал это твой смарт. А про чужой не интересно. Рыбак после рыбалки и не такое расскажет.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:07
Investor_K написав:
Пока поток финпомощи не прекратится
Финпомощь в войну можно потратить и умнее.
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