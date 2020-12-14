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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10596105971059810599
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://flatfy.ua/realty/392431699
Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к.
Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.Зображення

Еще одна https://flatfy.ua/realty/395589804
Прямо не ЖК, а ойтиБЦ.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 06 січ, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:23

  Investor_K написав:Пока поток финпомощи не прекратится

поки є фіксований курс НБУ і многокурсіє
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:28

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.

А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре...
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:34

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.

А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре...
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.

Вас зебра не вкусила? Чи ви сценарії Соскіна на ніч переслухали?
Думаєте, колективний захід кине, як Афган і віддасть орді?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:40

  flyman написав:Думаєте, колективний захід кине
а коллективный запад про многокурсие в курсии?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:42

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.

А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре...
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.

Наразі ніхто нікого не кидає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:Думаєте, колективний захід кине
а коллективный запад про многокурсие в курсии?

думаю, що так само як і про обмеження М1860 та іншу гендерну нерівність
flyman
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  #<1 ... 10596105971059810599
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