Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.
А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре... Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем. А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.
Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.
А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре... Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем. А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.
Вас зебра не вкусила? Чи ви сценарії Соскіна на ніч переслухали? Думаєте, колективний захід кине, як Афган і віддасть орді?
Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.
А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре... Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем. А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.