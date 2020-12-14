Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.
А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре... Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем. А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.
Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.
А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре... Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем. А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.
Вас зебра не вкусила? Чи ви сценарії Соскіна на ніч переслухали? Думаєте, колективний захід кине, як Афган і віддасть орді?
Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.
А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре... Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем. А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.
vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці. Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж )) Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать Расскажете про снижение цены В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці. Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж )) Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать Расскажете про снижение цены В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.