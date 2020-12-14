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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10597105981059910600>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://flatfy.ua/realty/392431699
Нашел квартиру, которую Веее сдавал ойтишнегам за 30к.
Осталось шторы повесить и скрытые потолки инвертировать. Может даже за 1500/м можно сторговать.Зображення

Еще одна https://flatfy.ua/realty/395589804
Прямо не ЖК, а ойтиБЦ.
Востаннє редагувалось Ромасик в П'ят 06 січ, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:23

  Investor_K написав:Пока поток финпомощи не прекратится

поки є фіксований курс НБУ і многокурсіє
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:28

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.

А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре...
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:34

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.

А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре...
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.

Вас зебра не вкусила? Чи ви сценарії Соскіна на ніч переслухали?
Думаєте, колективний захід кине, як Афган і віддасть орді?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:40

  flyman написав:Думаєте, колективний захід кине
а коллективный запад про многокурсие в курсии?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:42

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.

А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре...
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.

Наразі ніхто нікого не кидає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:Думаєте, колективний захід кине
а коллективный запад про многокурсие в курсии?

думаю, що так само як і про обмеження М1860 та іншу гендерну нерівність
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53

  vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))

Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:04

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:12

  UA написав:
  vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))

Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.

Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.
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