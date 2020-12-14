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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10597105981059910600
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:56

  adeges написав:
  vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.


У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум

Дивно, звичайна батарея з балансуванням 6*21700(5А), через перетворювач живить роутер з параметрами 12V 0,17A, легко витримує 18-22 годин, поки не спрацює захист від перерозряду...

Наразі, треба міряти і дивитись яке обладнання і скільки споживає і робити вибір у сторону менш енергозатратного.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:13

  _Mykola_ написав:
  adeges написав:
  vkstsk написав:оптоволоконний інтернет працює без світла, заживити роутер і модем легко, пауербанки 20А хватає реально на 12-15 годин, а напряму шнурком без вайфая більше суток напевно буде з одної зарядки.
дивно що твої місцеві провайдери не чешуться щоб переділити ринок.


У меня миниупс на 20А. Я тоже ожидал 15 часов. По факту 7 часов максимум

Дивно, звичайна батарея з балансуванням 6*21700(5А), через перетворювач живить роутер з параметрами 12V 0,17A, легко витримує 18-22 годин, поки не спрацює захист від перерозряду...

Наразі, треба міряти і дивитись яке обладнання і скільки споживає і робити вибір у сторону менш енергозатратного.

Чому би не запустити 9-в (через стабілізуючу мікросхему) чи 12 вольтовий WiFi роутер напряму від 12-вольтового акумулятора, мотоциклетного чи автомобільного?Навіщо ці інвертори, якщо вони споживають електроенергію самі по собі і дають неправильну синусоїду на виході?

Наскільки я розумію,вказана на акумуляторі ємкість - це при умові повної розрядки. Реально ж після розряджання на 50% - напруга падає, і далі немає сенсу його розряджати.
Тому треба орієнтуватись на 1/2 від цифр ємкості, зазначених на акумуляторі
Frant
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  #<1 ... 10597105981059910600
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