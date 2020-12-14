RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10594105951059610597
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:40

  flyman написав:Думаєте, колективний захід кине
а коллективный запад про многокурсие в курсии?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16066
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2083 раз.
Подякували: 2952 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:42

  барабашов написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.

А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре...
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.

Наразі ніхто нікого не кидає.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8247
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 814 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:49

  vitaliian написав:
  flyman написав:Думаєте, колективний захід кине
а коллективный запад про многокурсие в курсии?

думаю, що так само як і про обмеження М1860 та іншу гендерну нерівність
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30331
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53

  vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))

Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
UA
 
Повідомлень: 7488
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2079 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:12

  UA написав:
  vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))

Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.

Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.
Bolt
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:25

  Bolt написав:
  UA написав:
  vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))

Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.

Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.

2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30331
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:47

  UA написав:
  vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))

Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.

я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.
vkstsk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 10.05.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:55

  vkstsk написав:
  UA написав:
  vkstsk написав:Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))

Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.

я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.

Мусить бути саме так!
Скільки не бігали би тут рили-новобудники, скільки би не кричали "Дорожай!".
Півціни від рівня 2021 - і крапка!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23137
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 2446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:32

  flyman написав:
  Bolt написав:
  UA написав:Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.

Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.

2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево

По 40$метр?! 😳
Bolt
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:36

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.

2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево

По 40$метр?! 😳

Л-логика
теперь для меня понятна причина регулярных посещений центра занятости :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12889
З нами з: 05.06.13
Подякував: 880 раз.
Подякували: 1403 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10594105951059610597
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23435 15363292
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 15:31
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4992655
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5095
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3491)
06.01.2023 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.