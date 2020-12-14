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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:40
flyman написав:
Думаєте, колективний захід кине
а коллективный запад про многокурсие в курсии?
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vitaliian
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:42
барабашов написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Добавленную стоимость обеспечивает НБУ
до тех пор пока есть чем.
А потом 4е или какое там августа 94года и Мавроди обещает отдать деньги пипиздже...А пока нате вам новые квитанции, деномированные, обменяете их на версию 2.0 у сентябре...
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
А квартиры по десятке и там где покажу ждать можно до смерти Рогозина от гангрены места ранения.
Наразі ніхто нікого не кидає.
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Investor_K
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:49
vitaliian написав: flyman написав:
Думаєте, колективний захід кине
а коллективный запад про многокурсие в курсии?
думаю, що так само як і про обмеження М1860 та іншу гендерну нерівність
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flyman
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2
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53
vkstsk написав:
Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:12
UA написав: vkstsk написав:
Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.
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Bolt
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:25
Bolt написав: UA написав: vkstsk написав:
Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.
2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево
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flyman
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2
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:47
UA написав: vkstsk написав:
Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.
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vkstsk
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:55
vkstsk написав: UA написав: vkstsk написав:
Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.
Мусить бути саме так!
Скільки не бігали би тут рили-новобудники, скільки би не кричали "Дорожай!".
Півціни від рівня 2021 - і крапка!
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:32
flyman написав: Bolt написав: UA написав:
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.
2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево
По 40$метр?! 😳
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Bolt
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:36
Bolt написав:
По 40$метр?!
flyman написав: Bolt написав:
Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.
2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево
😳
Л-логика
теперь для меня понятна причина регулярных посещений центра занятости
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