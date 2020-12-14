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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:04
Прохожий написав: Bolt написав:
По 40$метр?!
flyman написав:
2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево
😳
Л-логика
теперь для меня понятна причина регулярных посещений центра занятости
Лично я ремонтом за деньги не занимаюсь, хотя 10 лет назад делал многие работы при строительстве СВОЕГО дома, и пару лет полностью сделал ремонт в Своей двушке под аренду. Расценки интересны только в контексте сколько мне удалось сэкономить денег. А, что скажем мне мешало стоять на бирже получая помощь по безработице, занимаясь при этом строительством своего дома?! 😉
Пы. Сы. Или тут только Долярчик хитросделанный?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:57
Frant написав:
Мусить бути саме так!
Скільки не бігали би тут рили-новобудники, скільки би не кричали "Дорожай!".
Півціни від рівня 2021 - і крапка!
Саме так. І безумовно бонусом дизайнерський ремонт ( скриті плінтуси, сантехніка Velleroy&Boch, техніка Mille і т.д), а для заможного покуПАНА елітки, в подарунок - пристрастна нічь із губастою мальвіною- ріелторшою.
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