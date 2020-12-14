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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10595105961059710598
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:04

  Прохожий написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево

По 40$метр?! 😳

Л-логика
теперь для меня понятна причина регулярных посещений центра занятости :mrgreen:

Лично я ремонтом за деньги не занимаюсь, хотя 10 лет назад делал многие работы при строительстве СВОЕГО дома, и пару лет полностью сделал ремонт в Своей двушке под аренду. Расценки интересны только в контексте сколько мне удалось сэкономить денег. А, что скажем мне мешало стоять на бирже получая помощь по безработице, занимаясь при этом строительством своего дома?! 😉
Пы. Сы. Или тут только Долярчик хитросделанный?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:57

  Frant написав:Мусить бути саме так!
Скільки не бігали би тут рили-новобудники, скільки би не кричали "Дорожай!".
Півціни від рівня 2021 - і крапка!

Саме так. І безумовно бонусом дизайнерський ремонт ( скриті плінтуси, сантехніка Velleroy&Boch, техніка Mille і т.д), а для заможного покуПАНА елітки, в подарунок - пристрастна нічь із губастою мальвіною- ріелторшою.
roberto dark
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