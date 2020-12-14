|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:04
Прохожий написав: Bolt написав:
По 40$метр?!
flyman написав:
2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево
😳
Л-логика
теперь для меня понятна причина регулярных посещений центра занятости
Лично я ремонтом за деньги не занимаюсь, хотя 10 лет назад делал многие работы при строительстве СВОЕГО дома, и пару лет полностью сделал ремонт в Своей двушке под аренду. Расценки интересны только в контексте сколько мне удалось сэкономить денег. А, что скажем мне мешало стоять на бирже получая помощь по безработице, занимаясь при этом строительством своего дома?! 😉
Пы. Сы. Или тут только Долярчик хитросделанный?
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:57
Frant написав:
Мусить бути саме так!
Скільки не бігали би тут рили-новобудники, скільки би не кричали "Дорожай!".
Півціни від рівня 2021 - і крапка!
Саме так. І безумовно бонусом дизайнерський ремонт ( скриті плінтуси, сантехніка Velleroy&Boch, техніка Mille і т.д), а для заможного покуПАНА елітки, в подарунок - пристрастна нічь із губастою мальвіною- ріелторшою.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 1020
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:48
Bolt написав:
Или тут только Долярчик хитросделанный?
Був би я хитрозробленим, то був би зараз в Мілані, чи Відні
- але чомусь(?) я ще зранку був близенько Бахмута... - а на моменті, трохи далі від нього...
п.с.
А ремонт "своїми руками" - таки дешевше виходить, якщо на основній роботі заробляти в місяць +/-700$
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4259
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
3
7
1
Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:03
roberto dark
Пивцины от цины Тель-а-Львива на Печёрских холмах, потому что не там синагога Бродского с голодающими посетителями построена, а здесь
Если что то продавалось по цене готового после строителей плюс ремонт,без спекулятивных накруток в два конца - оно вдвое не упадёт
Конечно когда мне наши днепровские рылы скинули месяц назад пример 3К в Тетрисе по 7700 за метр(точнее 1К которая ощущается как 3К
ибо метраж там далеко даже не 70метров) как аргумент что "па600"~~25кгрн Дельмар-Свечка у нас не будет(25кгрн/метр - это его цена в 18м году была почти готового) - то если Тетрис почти готовый 2800 стоил, то он до 3-3,5 реально опустится. А Сержика прелесть с ламинатом до 55-60 естественно нет. Хрущи же и сталинки будут смотреть на первичку и б/у новострой рядом и показывать лёгкие выкрутасы по цене. Но сталинка даже рядом с Мариинским парком по цене Тель-А-Львива не пойдёт. Это переоценённый объект(вспомните такую с зеркальными дверями на балкон в ванной, вроде на Банковой)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2872
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:17
Успіх написав: Bolt написав:
Или тут только Долярчик хитросделанный?
Був би я хитрозробленим, то був би зараз в Мілані, чи Відні
- але чомусь(?) я ще зранку був близенько Бахмута... - а на моменті, трохи далі від нього...
п.с.
А ремонт "своїми руками" - таки дешевше виходить, якщо на основній роботі заробляти в місяць +/-700$
А якщо ~400$?!
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:48
Bolt написав: Успіх написав: Bolt написав:
Или тут только Долярчик хитросделанный?
Був би я хитрозробленим, то був би зараз в Мілані, чи Відні
- але чомусь(?) я ще зранку був близенько Бахмута... - а на моменті, трохи далі від нього...
п.с.
А ремонт "своїми руками" - таки дешевше виходить, якщо на основній роботі заробляти в місяць +/-700$
А якщо ~400$?!
долярчик хотів сказати, що якщо погодинна оплата комусь виходить приблизно-більше чим собі, при одинаковій кривизні рук, то є зміст робити самому, а не наймати
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30349
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2598 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23440
|15364919
|
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
|
|1117
|4992723
|
|
|3
|5095
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|