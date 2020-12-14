RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10595105961059710598
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:04

  Прохожий написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:2011 $ ПА8, зараз ПА40, 5х
Майстри роблять задешево

По 40$метр?! 😳

Л-логика
теперь для меня понятна причина регулярных посещений центра занятости :mrgreen:

Лично я ремонтом за деньги не занимаюсь, хотя 10 лет назад делал многие работы при строительстве СВОЕГО дома, и пару лет полностью сделал ремонт в Своей двушке под аренду. Расценки интересны только в контексте сколько мне удалось сэкономить денег. А, что скажем мне мешало стоять на бирже получая помощь по безработице, занимаясь при этом строительством своего дома?! 😉
Пы. Сы. Или тут только Долярчик хитросделанный?
Bolt
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:57

  Frant написав:Мусить бути саме так!
Скільки не бігали би тут рили-новобудники, скільки би не кричали "Дорожай!".
Півціни від рівня 2021 - і крапка!

Саме так. І безумовно бонусом дизайнерський ремонт ( скриті плінтуси, сантехніка Velleroy&Boch, техніка Mille і т.д), а для заможного покуПАНА елітки, в подарунок - пристрастна нічь із губастою мальвіною- ріелторшою.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:48

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Bolt написав:Или тут только Долярчик хитросделанный?

Був би я хитрозробленим, то був би зараз в Мілані, чи Відні :wink: :mrgreen: - але чомусь(?) я ще зранку був близенько Бахмута... - а на моменті, трохи далі від нього...

п.с.
А ремонт "своїми руками" - таки дешевше виходить, якщо на основній роботі заробляти в місяць +/-700$ :wink: :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4259
З нами з: 18.03.21
Подякував: 168 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:03

roberto dark
Пивцины от цины Тель-а-Львива на Печёрских холмах, потому что не там синагога Бродского с голодающими посетителями построена, а здесь
Если что то продавалось по цене готового после строителей плюс ремонт,без спекулятивных накруток в два конца - оно вдвое не упадёт
Конечно когда мне наши днепровские рылы скинули месяц назад пример 3К в Тетрисе по 7700 за метр(точнее 1К которая ощущается как 3К :mrgreen: ибо метраж там далеко даже не 70метров) как аргумент что "па600"~~25кгрн Дельмар-Свечка у нас не будет(25кгрн/метр - это его цена в 18м году была почти готового) - то если Тетрис почти готовый 2800 стоил, то он до 3-3,5 реально опустится. А Сержика прелесть с ламинатом до 55-60 естественно нет. Хрущи же и сталинки будут смотреть на первичку и б/у новострой рядом и показывать лёгкие выкрутасы по цене. Но сталинка даже рядом с Мариинским парком по цене Тель-А-Львива не пойдёт. Это переоценённый объект(вспомните такую с зеркальными дверями на балкон в ванной, вроде на Банковой)
барабашов
 
Повідомлень: 2872
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:17

  Успіх написав:
  Bolt написав:Или тут только Долярчик хитросделанный?

Був би я хитрозробленим, то був би зараз в Мілані, чи Відні :wink: :mrgreen: - але чомусь(?) я ще зранку був близенько Бахмута... - а на моменті, трохи далі від нього...

п.с.
А ремонт "своїми руками" - таки дешевше виходить, якщо на основній роботі заробляти в місяць +/-700$ :wink: :D

А якщо ~400$?!
Bolt
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:48

  Bolt написав:
  Успіх написав:
  Bolt написав:Или тут только Долярчик хитросделанный?

Був би я хитрозробленим, то був би зараз в Мілані, чи Відні :wink: :mrgreen: - але чомусь(?) я ще зранку був близенько Бахмута... - а на моменті, трохи далі від нього...

п.с.
А ремонт "своїми руками" - таки дешевше виходить, якщо на основній роботі заробляти в місяць +/-700$ :wink: :D

А якщо ~400$?!

долярчик хотів сказати, що якщо погодинна оплата комусь виходить приблизно-більше чим собі, при одинаковій кривизні рук, то є зміст робити самому, а не наймати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30349
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1442 раз.
Подякували: 2598 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10595105961059710598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2343, 2344, 2345
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23440 15364919
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4992723
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5095
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5784)
06.01.2023 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.