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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:21
roberto dark все для вас, в центре занятости устраивайтесь на работу и наслаждатесь
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Grand Touring
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:32
Grand Touring написав:roberto dark
все для вас, в центре занятости устраивайтесь на работу и наслаждатесь
Там Bolt уже забронировал последнюю ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ вакансию
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roberto dark
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:05
Bolt написав: UA написав:
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.
Погонный метр? Кто кого и куда гонит?
К нас цена за квадратный метр.
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UA
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:20
Investor_K написав: vitaliian написав:roberto dark
не простудитесь это там не Хайфа
И тротьте денег побольше.
И не только на женщин
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:32
vitaliian написав: Investor_K написав: vitaliian написав:roberto dark
не простудитесь это там не Хайфа
И тротьте денег побольше.
И не только на женщин
Когда я буду в возрасте одного печально известного пенсионера из Анталии, с соседней ветки, то тогда буду тратить только на вино, закуску и йогурты по утрам))
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roberto dark
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:48
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vitaliian
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_Klim
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