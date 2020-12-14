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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10596105971059810599
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:21

roberto dark все для вас, в центре занятости устраивайтесь на работу и наслаждатесь
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:32

  Grand Touring написав:roberto dark все для вас, в центре занятости устраивайтесь на работу и наслаждатесь

Там Bolt уже забронировал последнюю ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ вакансию
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:05

  Bolt написав:
  UA написав:Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.

Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.

Погонный метр? Кто кого и куда гонит?
К нас цена за квадратный метр.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:20

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:roberto dark не простудитесь это там не Хайфа

И тротьте денег побольше.

И не только на женщин
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:32

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:
  vitaliian написав:roberto dark не простудитесь это там не Хайфа

И тротьте денег побольше.

И не только на женщин

Когда я буду в возрасте одного печально известного пенсионера из Анталии, с соседней ветки, то тогда буду тратить только на вино, закуску и йогурты по утрам))
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:48

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  #<1 ... 10596105971059810599
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