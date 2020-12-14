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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:21
roberto dark все для вас, в центре занятости устраивайтесь на работу и наслаждатесь
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Grand Touring
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 22:32
Grand Touring написав:roberto dark
все для вас, в центре занятости устраивайтесь на работу и наслаждатесь
Там Bolt уже забронировал последнюю ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ вакансию
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roberto dark
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:05
Bolt написав: UA написав:
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
Сосед сейчас гипсокартон крутит, мастера берут по 250 грн м/пог. ЕМНИП мне в 11 году крутили по 70 грн/м пог.
Погонный метр? Кто кого и куда гонит?
К нас цена за квадратный метр.
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UA
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:20
Investor_K написав: vitaliian написав:roberto dark
не простудитесь это там не Хайфа
И тротьте денег побольше.
И не только на женщин
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:32
vitaliian написав: Investor_K написав: vitaliian написав:roberto dark
не простудитесь это там не Хайфа
И тротьте денег побольше.
И не только на женщин
Когда я буду в возрасте одного печально известного пенсионера из Анталии, с соседней ветки, то тогда буду тратить только на вино, закуску и йогурты по утрам))
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roberto dark
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 23:48
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vitaliian
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Додано: Суб 07 січ, 2023 02:16
vkstsk написав: UA написав: vkstsk написав:
Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
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airmax78
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_Klim
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