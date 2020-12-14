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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 січ, 2023 02:16
vkstsk написав: UA написав: vkstsk написав:
Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:42
airmax78 написав:
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
Максим, а правда что ваш бывший прораб купил себе апартаменты в Шёнбрунн?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:46
UA написав: airmax78 написав:
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
Максим, а правда что ваш бывший прораб купил себе апартаменты в Шёнбрунн?
Zlie yziki govoryat cto Maksim kupil bitok pa 50 000.
Vrut navernoe. Ili ocherednoi los
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Хомякоид
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