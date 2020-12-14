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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 січ, 2023 02:16
vkstsk написав: UA написав: vkstsk написав:
Ітого рівно мінус 20% з початку війни на вторинці.
Але первинка не падає, навіть трохи ріст за відсутності продаж ))
Напрошуються банкрутства жадібних забудовників ))
Попробуйте сейчас что то построить или отремонтировать
Расскажете про снижение цены
В 2015 -2016 годах застройщики снизили цену и ремонты был финансовый смысл делать
В этом одно из отличий с прошлой понижательной волной РН.
я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
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airmax78
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:42
airmax78 написав:
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
Максим, а правда что ваш бывший прораб купил себе апартаменты в Шёнбрунн?
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UA
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:55
airmax78 написав: vkstsk написав:
я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
не треба про матчасть, ціноутворення на рн - не на основі хотєлок і мрій еірмакса все одно ))
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vkstsk
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:57
vkstsk написав: airmax78 написав: vkstsk написав:
я не прораб, але як плиточні роботи, так і сама плитка наче не дуже виросла в $.
те що якась шпаклівка подорожчала то її ж не треба вагон, відносно вартості квартири це нуль.
"отлічієм" цієї волни думаю буде більш глибоке зниження цін ніж в попередню волну.
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
не треба про матчасть, ціноутворення на рн - не на основі хотєлок і мрій еірмакса все одно ))
Ціни встановлює попит і пропозиція, а не вартість плитки і роботи бригади шабашників.
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Bolt
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:33
Bolt написав: vkstsk написав: airmax78 написав:
І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.
не треба про матчасть, ціноутворення на рн - не на основі хотєлок і мрій еірмакса все одно ))
Ціни встановлює попит і пропозиція, а не вартість плитки і роботи бригади шабашників.
Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти".
вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів.
Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.
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vkstsk
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:39
Bolt написав:
Я себе, чтобы автомодераторов нецензурщины обходить, греческую раскладку даже поставил:πιΣΔαξνξγωβ
у меня был смарт лоченый на американского оператора, туда действительно в родную клавиатуру никакую другую раскладку нельзя было установить. Но альтернативную клавиатуру можно. В данном случае я думаю хомяк просто не умеет. Или чужой телефон, установит кириллицу - хозяин разозлиться.
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vitaliian
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Додано: Суб 07 січ, 2023 15:42
vitaliian написав: Bolt написав:
Я себе, чтобы автомодераторов нецензурщины обходить, греческую раскладку даже поставил:πιΣΔαξνξγωβ
у меня был смарт лоченый на американского оператора, туда действительно в родную клавиатуру никакую другую раскладку нельзя было установить. Но альтернативную клавиатуру можно. В данном случае я думаю хомяк просто не умеет. Или чужой телефон, установит кириллицу - хозяин разозлиться.
В Бундес сьепнуть смог, а Клаву скачать не Але?!
Разве с компа строчит, а наклеек с раскладкой нет.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 17:10
Bolt написав: vitaliian написав: Bolt написав:
Я себе, чтобы автомодераторов нецензурщины обходить, греческую раскладку даже поставил:πιΣΔαξνξγωβ
у меня был смарт лоченый на американского оператора, туда действительно в родную клавиатуру никакую другую раскладку нельзя было установить. Но альтернативную клавиатуру можно. В данном случае я думаю хомяк просто не умеет. Или чужой телефон, установит кириллицу - хозяин разозлиться.
В Бундес сьепнуть смог, а Клаву скачать не Але?!
Разве с компа строчит, а наклеек с раскладкой нет.
Ещё недавно, он писал кирилицей
Наверное, таки забил окна в своем парадизе и реально свалил в бундес
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pesikot
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