UA написав:
Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували.
Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається.
Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.
ок, раніше будували. зараз хай 600.
і що 500 вже не буде ніколи? а 400? ))
ціни на сировинні товари в доларі вже трохи знизились і будуть далі падати, а девала гривні у нас можна сказати ще не було.
"а тєпєрь вніманіє вапрос": якщо побудувати буде коштувати 400, то хто купить за 1000, дві, три і інші фантазії?
В києві дорожче бо взятки не катіт, на це є як мінімум 2 аргументи:
закон 5655 вже прийнято + є очікування, що корупцію буде поборено,
бо якщо останнє ні - то згортання допомоги заходу і далі все понятно, не до цін на бетон буде.