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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10597105981059910600
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:50

  UA написав:
  vkstsk написав:Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти".
вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів.
Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.

Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували.
Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається.
Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.

ок, раніше будували. зараз хай 600.
і що 500 вже не буде ніколи? а 400? ))
ціни на сировинні товари в доларі вже трохи знизились і будуть далі падати, а девала гривні у нас можна сказати ще не було.
"а тєпєрь вніманіє вапрос": якщо побудувати буде коштувати 400, то хто купить за 1000, дві, три і інші фантазії?
В києві дорожче бо взятки не катіт, на це є як мінімум 2 аргументи:
закон 5655 вже прийнято + є очікування, що корупцію буде поборено,
бо якщо останнє ні - то згортання допомоги заходу і далі все понятно, не до цін на бетон буде.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:57

  UA написав:
  airmax78 написав:І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.

Максим, а правда что ваш бывший прораб купил себе апартаменты в Шёнбрунн?

Мой прораб сейчас на фронте.
airmax78
 
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  #<1 ... 10597105981059910600
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