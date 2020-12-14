Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vkstsk написав:Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти". вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів. Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.
Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували. Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається. Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.
ок, раніше будували. зараз хай 600. і що 500 вже не буде ніколи? а 400? )) ціни на сировинні товари в доларі вже трохи знизились і будуть далі падати, а девала гривні у нас можна сказати ще не було. "а тєпєрь вніманіє вапрос": якщо побудувати буде коштувати 400, то хто купить за 1000, дві, три і інші фантазії? В києві дорожче бо взятки не катіт, на це є як мінімум 2 аргументи: закон 5655 вже прийнято + є очікування, що корупцію буде поборено, бо якщо останнє ні - то згортання допомоги заходу і далі все понятно, не до цін на бетон буде.
vkstsk написав:Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти". вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів. Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.
Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували. Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається. Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.
ок, раніше будували. зараз хай 600. і що 500 вже не буде ніколи? а 400? )) ціни на сировинні товари в доларі вже трохи знизились і будуть далі падати, а девала гривні у нас можна сказати ще не було. "а тєпєрь вніманіє вапрос": якщо побудувати буде коштувати 400, то хто купить за 1000, дві, три і інші фантазії? В києві дорожче бо взятки не катіт, на це є як мінімум 2 аргументи: закон 5655 вже прийнято + є очікування, що корупцію буде поборено, бо якщо останнє ні - то згортання допомоги заходу і далі все понятно, не до цін на бетон буде.
vkstsk написав:Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти". вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів. Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.
Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували. Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається. Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.
В фактуре себестоимости "па300,па409,па500,па600" на первые два места надо ставить участок и коммуникации, то без чего "ВойцеУКОвские" прекрасно функционировали и чем стройки Каира отличаются от киевских. Потом материалы(арматура откуда теперь пойдёт, с заводов Круппа?), и только потом рабсила. В 2015 году радикально подешевела только рабсила, а участками стали поля ипеней в 3км от ближайшей станции метро. И то по 500 только воздух котлована мог предлагаться. Сейчас наверно в таком месте где есть и инфраструктура и само место для двора с парковкой участок дёшево стоить не будет, хрущи и полубараки даже под расчистку сносить ещё очень долго не будут, промка на картах генштаба явно обозначена в МО РФ как логово Бендеры. Так что с ИФ или там с именами Мукачево себестоимость сравнивать не надо, а вот как спустится вторичка, точнее €йрово-Биииевская первичко-вторичка с ремонтами - это вопрос к спецам по теории вероятности.
airmax78 написав:Поговоримо коли побудують хоча б па800.
Кому надо, тот купил осенью 2022 Руссановскю говень по 600. Ковальская допрадовали переведённые в жилой фонд торчі майстерні. По 600 шли с боковим видом на Днепр. А вы дальше ждите рибальський по 1000 с видом на ТЕЦ 2
барабашов написав:а вот как спустится вторичка, точнее €йрово-Биииевская первичко-вторичка с ремонтами - это вопрос к спецам по теории вероятности.
судьбу €йрово-Биииевской первичко-вторички с ремонтами будут решать их жены. Дети уже пошли в заграничные школы. От этих невольников уже мало что зависит. Если бы не проблемы в выездом призывного возраста и вывоз денег- продавали бы по рынку, а не философствовали тут. Кстати Трайбека удивлена как это у неё ватницы сидящей сейчас в Москве, стояк квартир до сих пор не конфисковали. Её ближайший родственник (внесен на Базу Миротворца) тоже не понимает как такое возможно. Они нам Калибры, а мы им нефига.
барабашов написав:а вот как спустится вторичка, точнее €йрово-Биииевская первичко-вторичка с ремонтами - это вопрос к спецам по теории вероятности.
судьбу €йрово-Биииевской первичко-вторички с ремонтами будут решать их жены. Дети уже пошли в заграничные школы. От этих невольников уже мало что зависит. Если бы не проблемы в выездом призывного возраста и вывоз денег- продавали бы по рынку, а не философствовали тут. Кстати Трайбека удивлена как это у неё ватницы сидящей сейчас в Москве, стояк квартир до сих пор не конфисковали. Её ближайший родственник (внесен на Базу Миротворца) тоже не понимает как такое возможно. Они нам Калибры, а мы им нефига.
Как же,вот ввели санкции по Петросяну с Галустяном,далее дело техники