Додано: Нед 08 січ, 2023 00:02

UA написав: vkstsk написав: Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти".

вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів.

Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє. Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти".вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів.Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.

Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували.

Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається.

Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання. Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували.Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається.Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.

В фактуре себестоимости "па300,па409,па500,па600" на первые два места надо ставить участок и коммуникации, то без чего "ВойцеУКОвские" прекрасно функционировали и чем стройки Каира отличаются от киевских. Потом материалы(арматура откуда теперь пойдёт, с заводов Круппа?), и только потом рабсила.В 2015 году радикально подешевела только рабсила, а участками стали поля ипеней в 3км от ближайшей станции метро. И то по 500 только воздух котлована мог предлагаться. Сейчас наверно в таком месте где есть и инфраструктура и само место для двора с парковкой участок дёшево стоить не будет, хрущи и полубараки даже под расчистку сносить ещё очень долго не будут, промка на картах генштаба явно обозначена в МО РФ как логово Бендеры. Так что с ИФ или там с именами Мукачево себестоимость сравнивать не надо, а вот как спустится вторичка, точнее €йрово-Биииевская первичко-вторичка с ремонтами - это вопрос к спецам по теории вероятности.