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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10598105991060010601>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:50

  UA написав:
  vkstsk написав:Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти".
вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів.
Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.

Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували.
Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається.
Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.

ок, раніше будували. зараз хай 600.
і що 500 вже не буде ніколи? а 400? ))
ціни на сировинні товари в доларі вже трохи знизились і будуть далі падати, а девала гривні у нас можна сказати ще не було.
"а тєпєрь вніманіє вапрос": якщо побудувати буде коштувати 400, то хто купить за 1000, дві, три і інші фантазії?
В києві дорожче бо взятки не катіт, на це є як мінімум 2 аргументи:
закон 5655 вже прийнято + є очікування, що корупцію буде поборено,
бо якщо останнє ні - то згортання допомоги заходу і далі все понятно, не до цін на бетон буде.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:57

  UA написав:
  airmax78 написав:І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.

Максим, а правда что ваш бывший прораб купил себе апартаменты в Шёнбрунн?

Мой прораб сейчас на фронте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:01

  vkstsk написав:
  UA написав:
  vkstsk написав:Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти".
вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів.
Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.

Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували.
Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається.
Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.

ок, раніше будували. зараз хай 600.
і що 500 вже не буде ніколи? а 400? ))
ціни на сировинні товари в доларі вже трохи знизились і будуть далі падати, а девала гривні у нас можна сказати ще не було.
"а тєпєрь вніманіє вапрос": якщо побудувати буде коштувати 400, то хто купить за 1000, дві, три і інші фантазії?
В києві дорожче бо взятки не катіт, на це є як мінімум 2 аргументи:
закон 5655 вже прийнято + є очікування, що корупцію буде поборено,
бо якщо останнє ні - то згортання допомоги заходу і далі все понятно, не до цін на бетон буде.

Поговоримо коли побудують хоча б па800.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:11

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:І з таким знанням матчастини люди лізуть із своїм баченням ціноутворення на РН. Сидіть і тихо спостерегайте.

Максим, а правда что ваш бывший прораб купил себе апартаменты в Шёнбрунн?

Мой прораб сейчас на фронте.

як і ви, на віденському((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 23:17

  airmax78 написав:Поговоримо коли побудують хоча б па800.

З Відня не дуже мабуть видно, що вже будують і продають дешевше 800.
https://flatfy.ua/uk/search?built_year_ ... =price-asc
Звісно що більшість варіантів не дуже, але вони є і це "дєшевєй" ще не настав ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:02

  UA написав:
  vkstsk написав:Саме ця дискусія почалась з "дуже подорожала стройка і ремонти".
вартість будівництва все ж впливає на первинку, але цей вплив трохи перебільшений, якось же будують в умовному Франківську по 500+ баксів.
Попит відрегулює ціну лише з часом, отріцаніє ... прінятіє.

Напевно варто казати - В умовному Франківську по 500+ баксів раніше будували.
Зараз ще щось добудовують и на ЗУ навіть щось продається.
Собівартість об'єктів з нуля - ось цікаве питання.

В фактуре себестоимости "па300,па409,па500,па600" на первые два места надо ставить участок и коммуникации, то без чего "ВойцеУКОвские" прекрасно функционировали и чем стройки Каира отличаются от киевских. Потом материалы(арматура откуда теперь пойдёт, с заводов Круппа?), и только потом рабсила.
В 2015 году радикально подешевела только рабсила, а участками стали поля ипеней в 3км от ближайшей станции метро. И то по 500 только воздух котлована мог предлагаться. Сейчас наверно в таком месте где есть и инфраструктура и само место для двора с парковкой участок дёшево стоить не будет, хрущи и полубараки даже под расчистку сносить ещё очень долго не будут, промка на картах генштаба явно обозначена в МО РФ как логово Бендеры. Так что с ИФ или там с именами Мукачево себестоимость сравнивать не надо, а вот как спустится вторичка, точнее €йрово-Биииевская первичко-вторичка с ремонтами - это вопрос к спецам по теории вероятности.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:06

  airmax78 написав:Поговоримо коли побудують хоча б па800.

Кому надо, тот купил осенью 2022 Руссановскю говень по 600.
Ковальская допрадовали переведённые в жилой фонд торчі майстерні.
По 600 шли с боковим видом на Днепр.
А вы дальше ждите рибальський по 1000 с видом на ТЕЦ 2 :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:15

  барабашов написав:а вот как спустится вторичка, точнее €йрово-Биииевская первичко-вторичка с ремонтами - это вопрос к спецам по теории вероятности.

судьбу €йрово-Биииевской первичко-вторички с ремонтами будут решать их жены.
Дети уже пошли в заграничные школы.
От этих невольников уже мало что зависит.
Если бы не проблемы в выездом призывного возраста и вывоз денег- продавали бы по рынку, а не философствовали тут.
Кстати Трайбека удивлена как это у неё ватницы сидящей сейчас в Москве, стояк квартир до сих пор не конфисковали. Её ближайший родственник (внесен на Базу Миротворца) тоже не понимает как такое возможно.
Они нам Калибры, а мы им нефига.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:32

  UA написав:
  барабашов написав:а вот как спустится вторичка, точнее €йрово-Биииевская первичко-вторичка с ремонтами - это вопрос к спецам по теории вероятности.

судьбу €йрово-Биииевской первичко-вторички с ремонтами будут решать их жены.
Дети уже пошли в заграничные школы.
От этих невольников уже мало что зависит.
Если бы не проблемы в выездом призывного возраста и вывоз денег- продавали бы по рынку, а не философствовали тут.
Кстати Трайбека удивлена как это у неё ватницы сидящей сейчас в Москве, стояк квартир до сих пор не конфисковали. Её ближайший родственник (внесен на Базу Миротворца) тоже не понимает как такое возможно.
Они нам Калибры, а мы им нефига.

Как же,вот ввели санкции по Петросяну с Галустяном,далее дело техники.На рынке недвижимости историческое событие: ПЦУ в КПЛавре.Московитские арендаторы изгнаны
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 00:39

  барабашов написав:В фактуре себестоимости "па300,па409,па500,па600" на первые два места надо ставить участок и коммуникации, то без чего "ВойцеУКОвские" прекрасно функционировали и чем стройки Каира отличаются от киевских.

В Києві більшість будинків будується на арендованих ділянках.
Точно хз яка частка, але думаю не менше 80% а то і всі 90%.
На прикладі ЯГ - ділянка колишнього Сінного ринку, приватизована з будівлею нашару, потім декілька років перепродувалась за якісь копійки. Забудовнику дісталась за декілька лямів грошей.
В перерахунку на 1 квартиру-квітку вартість землі склала біля 1% ))
Так що теорія про дуже дорогу землю також під питанням.
vkstsk
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