vkstsk так займитесь тем, чтоб лично обрушить этот рынок спекулей, рыл и продаванов
Участок копейки
Кран в аренду по цене жлоб-лайносо-такси отдадут с отсрочкой платежа до победы
Рабсила за минималку, кому не нравится - звонок в военкомат
Стройматериалы резко начали дешеветь и оптовики за руку на складах ловят и упрашивают взять всё по скидке и в рассрочку
Построите в хорошем месте пару "Джеков" и РТ "па600" или чуть дороже и вам памятник вместо Ломоносова и Пушкина поставят благодарные копийчушки