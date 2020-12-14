Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vkstsk так займитесь тем, чтоб лично обрушить этот рынок спекулей, рыл и продаванов Участок копейки Кран в аренду по цене жлоб-лайносо-такси отдадут с отсрочкой платежа до победы Рабсила за минималку, кому не нравится - звонок в военкомат Стройматериалы резко начали дешеветь и оптовики за руку на складах ловят и упрашивают взять всё по скидке и в рассрочку Построите в хорошем месте пару "Джеков" и РТ "па600" или чуть дороже и вам памятник вместо Ломоносова и Пушкина поставят благодарные копийчушки
Первый написав:Мені сподобалася чікага по 70 баксів за квадрат. Однозначно нада брать
"взять" у вас не вийде, бо це помилкове оголошення )) там взагалі таких дофіга, і проблемні і все шо хочеш. але ж є дешевше 800 вже зараз, що б не співали рили і інші сказочніки "дорогих стройок" в Києві.
vkstsk А вы делали полный анализ объектов те что «дешевше»? Из тех что реально существуют Может там 99% это Флуе-Липки в домах с выгребными ямами и со сказочными лимитами ЭЭ на объект, что позволит гарантированно купить себе генератор и поставить его в корзину для кондиционера? А оставшиеся 1-2% будут пусть даже не УКО, а отжатые чердаки и цоколи у ОСББ с потолками ниже хруща и опять же с проблемной ЭЭ и отоплением по другим тарифам? Дайте пример чего то не в 3км от Метро Ипподром или ПОХа и по цене 30-35кгрн/метр в нормальном ДОСТРОЕННОМ доме. ОРАНЖ не предлагать!