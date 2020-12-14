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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10598105991060010601
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 01:38

vkstsk так займитесь тем, чтоб лично обрушить этот рынок спекулей, рыл и продаванов
Участок копейки
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Построите в хорошем месте пару "Джеков" и РТ "па600" или чуть дороже и вам памятник вместо Ломоносова и Пушкина поставят благодарные копийчушки
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 02:35

  vkstsk написав:
  airmax78 написав:Поговоримо коли побудують хоча б па800.

З Відня не дуже мабуть видно, що вже будують і продають дешевше 800.
https://flatfy.ua/uk/search?built_year_ ... =price-asc
Звісно що більшість варіантів не дуже, але вони є і це "дєшевєй" ще не настав ))


Ого. 125 варіантів дешевше будують.

Мені сподобалася чікага по 70 баксів за квадрат. Однозначно нада брать
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 03:33

  Первый написав:Мені сподобалася чікага по 70 баксів за квадрат. Однозначно нада брать

"взять" у вас не вийде, бо це помилкове оголошення ))
там взагалі таких дофіга, і проблемні і все шо хочеш.
але ж є дешевше 800 вже зараз, що б не співали рили і інші сказочніки "дорогих стройок" в Києві.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 04:59

vkstsk
А вы делали полный анализ объектов те что «дешевше»? Из тех что реально существуют
Может там 99% это Флуе-Липки в домах с выгребными ямами и со сказочными лимитами ЭЭ на объект, что позволит гарантированно купить себе генератор и поставить его в корзину для кондиционера? А оставшиеся 1-2% будут пусть даже не УКО, а отжатые чердаки и цоколи у ОСББ с потолками ниже хруща и опять же с проблемной ЭЭ и отоплением по другим тарифам?
Дайте пример чего то не в 3км от Метро Ипподром или ПОХа и по цене 30-35кгрн/метр в нормальном ДОСТРОЕННОМ доме.
ОРАНЖ не предлагать!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 06:16

  барабашов написав:ОРАНЖ не предлагать
а чем вам Оранж не угодил? Там лес прямо под домом. Охота, рыбалка. Зайцы, белки.
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vitaliian
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  #<1 ... 10598105991060010601
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