Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Мені сподобалася чікага по 70 баксів за квадрат. Однозначно нада брать
"взять" у вас не вийде, бо це помилкове оголошення )) там взагалі таких дофіга, і проблемні і все шо хочеш. але ж є дешевше 800 вже зараз, що б не співали рили і інші сказочніки "дорогих стройок" в Києві.
vkstsk А вы делали полный анализ объектов те что «дешевше»? Из тех что реально существуют Может там 99% это Флуе-Липки в домах с выгребными ямами и со сказочными лимитами ЭЭ на объект, что позволит гарантированно купить себе генератор и поставить его в корзину для кондиционера? А оставшиеся 1-2% будут пусть даже не УКО, а отжатые чердаки и цоколи у ОСББ с потолками ниже хруща и опять же с проблемной ЭЭ и отоплением по другим тарифам? Дайте пример чего то не в 3км от Метро Ипподром или ПОХа и по цене 30-35кгрн/метр в нормальном ДОСТРОЕННОМ доме. ОРАНЖ не предлагать!
Первый написав:Мені сподобалася чікага по 70 баксів за квадрат. Однозначно нада брать
"взять" у вас не вийде, бо це помилкове оголошення )) там взагалі таких дофіга, і проблемні і все шо хочеш. але ж є дешевше 800 вже зараз, що б не співали рили і інші сказочніки "дорогих стройок" в Києві.
Рили майже не співають))) бензин закінчився, голос сів))) робота вантажником в АТБ не сприяє трандьожу про "дорожай". Правду вони не хочуть писати, не їх стиль, не їх modus vivendi
vitaliian написав:
барабашов написав:ОРАНЖ не предлагать
а чем вам Оранж не угодил? Там гора и лес прямо под домом. Лисы, белки, ёжики.
"Кому і кобила - наречена, а електросамокат - автомобіль!" Якщо хочеш спілкуватись з їжаками і білками, ось тобі недорогий варіант поруч з Києвом, а не в Єпенях. Без газу, з електроопаленням, панорамні вікна на всю стіну - все, як ти любиш. За 35000! https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... PbtzD.html Такого добра все більше вивалюється на ринок.
Frant написав:"Кому і кобила - наречена, а електросамокат - автомобіль!" Якщо хочеш спілкуватись з їжаками і білками, ось тобі недорогий варіант поруч з Києвом, а не в Єпенях. Без газу, з електроопаленням, панорамні вікна на всю стіну - все, як ти любиш. За 35000! https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... PbtzD.html Такого добра все більше вивалюється на ринок.
Из их форума
Забудовник і всі хто працює в компанії Вуд Парк шахраї. На сьогодні 2.08.2022 рік будинок не зданий : в ньому немає каналізації , води і електрики. Хоча в договорі куплі-продажу на момент 12.12.2021 р вказано все вище перераховане зроблене. Забудовнику похер що людям немає де жити, і скоро почнеться опалювальний сезон. В усьому звинувачують війну…
Там Застройщик профи. По совместительству пастор какой-то секты. Его же прихожане главные ЛОХи. Он с них и десятину и вообще всё что у них есть имеет. Уже лет 20 кидает инвесторов в киевскую недвижимость. Эти дома построены как индивидуальные и за красной линией.
vitaliian написав:Frant Переуступка это отдай деньги, а взамен ничего. Вы наверное много уже таким продавцам отдали
Ні, просто тобі не подобається, що будинок поруч з Києвом. Фонтанів немає((( Тобі кращі Дальні Єпеня, щоб електросамокату можна було розігнатися((( Щодо відсутності газу, централізованого опалення, каналізації і гарячої води - у тебе немає жодних зауважень. Головне, що поруч ліс, ворони і їжаки. Бу га га))