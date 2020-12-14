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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1059910600106011060210603>
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 02:35

  vkstsk написав:
  airmax78 написав:Поговоримо коли побудують хоча б па800.

З Відня не дуже мабуть видно, що вже будують і продають дешевше 800.
https://flatfy.ua/uk/search?built_year_ ... =price-asc
Звісно що більшість варіантів не дуже, але вони є і це "дєшевєй" ще не настав ))


Ого. 125 варіантів дешевше будують.

Мені сподобалася чікага по 70 баксів за квадрат. Однозначно нада брать
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 03:33

  Первый написав:Мені сподобалася чікага по 70 баксів за квадрат. Однозначно нада брать

"взять" у вас не вийде, бо це помилкове оголошення ))
там взагалі таких дофіга, і проблемні і все шо хочеш.
але ж є дешевше 800 вже зараз, що б не співали рили і інші сказочніки "дорогих стройок" в Києві.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 04:59

vkstsk
А вы делали полный анализ объектов те что «дешевше»? Из тех что реально существуют
Может там 99% это Флуе-Липки в домах с выгребными ямами и со сказочными лимитами ЭЭ на объект, что позволит гарантированно купить себе генератор и поставить его в корзину для кондиционера? А оставшиеся 1-2% будут пусть даже не УКО, а отжатые чердаки и цоколи у ОСББ с потолками ниже хруща и опять же с проблемной ЭЭ и отоплением по другим тарифам?
Дайте пример чего то не в 3км от Метро Ипподром или ПОХа и по цене 30-35кгрн/метр в нормальном ДОСТРОЕННОМ доме.
ОРАНЖ не предлагать!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 06:16

  барабашов написав:ОРАНЖ не предлагать
а чем вам Оранж не угодил? Там гора и лес прямо под домом. Лисы, белки, ёжики.
На видео житель оранжа добирается утром на работу
https://t.me/c/1400794785/981
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:44

  vkstsk написав:
  Первый написав:Мені сподобалася чікага по 70 баксів за квадрат. Однозначно нада брать

"взять" у вас не вийде, бо це помилкове оголошення ))
там взагалі таких дофіга, і проблемні і все шо хочеш.
але ж є дешевше 800 вже зараз, що б не співали рили і інші сказочніки "дорогих стройок" в Києві.

Рили майже не співають))) бензин закінчився, голос сів))) робота вантажником в АТБ не сприяє трандьожу про "дорожай". Правду вони не хочуть писати, не їх стиль, не їх modus vivendi

  vitaliian написав:
  барабашов написав:ОРАНЖ не предлагать
а чем вам Оранж не угодил? Там гора и лес прямо под домом. Лисы, белки, ёжики.
"Кому і кобила - наречена, а електросамокат - автомобіль!"
Якщо хочеш спілкуватись з їжаками і білками, ось тобі недорогий варіант поруч з Києвом, а не в Єпенях. Без газу, з електроопаленням, панорамні вікна на всю стіну - все, як ти любиш. За 35000!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... PbtzD.html
Такого добра все більше вивалюється на ринок.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:03

Frant Переуступка это отдай деньги, а взамен ничего. Вы наверное много уже таким продавцам отдали
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:39

  Frant написав:"Кому і кобила - наречена, а електросамокат - автомобіль!"
Якщо хочеш спілкуватись з їжаками і білками, ось тобі недорогий варіант поруч з Києвом, а не в Єпенях. Без газу, з електроопаленням, панорамні вікна на всю стіну - все, як ти любиш. За 35000!
https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvarti ... PbtzD.html
Такого добра все більше вивалюється на ринок.

Из их форума
Забудовник і всі хто працює в компанії Вуд Парк шахраї. На сьогодні 2.08.2022 рік будинок не зданий : в ньому немає каналізації , води і електрики. Хоча в договорі куплі-продажу на момент 12.12.2021 р вказано все вище перераховане зроблене. Забудовнику похер що людям немає де жити, і скоро почнеться опалювальний сезон. В усьому звинувачують війну…


Там Застройщик профи. По совместительству пастор какой-то секты.
Его же прихожане главные ЛОХи. Он с них и десятину и вообще всё что у них есть имеет.
Уже лет 20 кидает инвесторов в киевскую недвижимость.
Эти дома построены как индивидуальные и за красной линией.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:50

  vitaliian написав:Frant Переуступка это отдай деньги, а взамен ничего. Вы наверное много уже таким продавцам отдали

Ні, просто тобі не подобається, що будинок поруч з Києвом. Фонтанів немає((( Тобі кращі Дальні Єпеня, щоб електросамокату можна було розігнатися(((
Щодо відсутності газу, централізованого опалення, каналізації і гарячої води - у тебе немає жодних зауважень. Головне, що поруч ліс, ворони і їжаки. Бу га га))
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:03

Frant замечаний нет э, потому что этот объект я в принципе не собирался рассматривать. Мне что по каждому говну надо высказать чемодан замечаний? Есть определенные критерии, которые генерируют мне доход. Этот объект уже на старте за их пределами.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:05

  vitaliian написав:Frant замечаний нет э, потому что этот объект я в принципе не собирался рассматривать. Мне что по каждому говно объекту на олх высказать свои замечания? А то что ты такое гавно предлагаешь, говорит о многом, прежде всего о твоей низкой самооценке.
.
Що за когнітивний дисонанс?
Ти ж борешся проти будь якої газифікованої малоповерхової забудови в Києві і біля нього.
І любиш притягти якесь гавно і смакувати його. Твоя головна ідея - купляти варто лише новобуд, і не в Києві. А тут ти носа вернеш від того, що розташовано поруч з Києвом, а не в Ірпені. В Ірпені таке гавно тобі подобається, ти нахвалюєш його в кожному пості
Frant
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  #<1 ... 1059910600106011060210603>
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