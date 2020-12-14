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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10600106011060210603>
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:12

  vitaliian написав: Есть определенные критерии, которые генерируют мне доход.

Критерії чи об'єкти нерухомості генерують тобі дохід? Ти з букв можеш скласти слова і зрозуміти їх сенс??? Грамотно висловлювати свої думки, схоже, ти вже ніколи не навчишся - заважають низький рівень освіти і колготи на голові.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 січ, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:14

Frant у тебя логика нищеброда. Если покупая объект тебе не дают на него права собственности, дальше не имеет значения есть там газ/канализация или нет. Оно все равно не твоё. Поскольку ничьим оно тоже быть не может, рано или поздно придет дядя и за право собственности попросит доплатить.

Остальное так же твои больные фантазии, жить лучше в малоквартирных домах, а сдавать коммерцию в человейниках. В хорошем человейнике коммерцию можно сдать в 2-3 раза дороже, чем квартиру.

Живи в своем хруще и дальше учи людей ездить на метро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 08 січ, 2023 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17

Знову почалась словесна боротьба з радянською масовою забудовою))) вона не дає спокійно жити безробітним ріелторам-новобудівцям))) вони теж бачать, що через рік два новобудну квартиру з ремонтом в Києві можна буде купити за ціною євроремонта((( тому нервують

Вітальєн, жити краще в приватному будинку,а не в 25-поверховому неохрущі. В оренду здавати можна будь яке житло, яке отримано в спадок або куплено на мінімумі цін. Для тебе це надто складно зрозуміти (((

Да, я тобі в черговий раз напишу - я живу в "сталінці", 3-й поверх 5-поверхового цегляного будинку в Печерському районі. Що ти маєш проти "сталінок" Печерського району?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:34

  vitaliian написав:Frant у тебя логика нищеброда. Если покупая объект тебе не дают на него права собственности, дальше не имеет значения есть там газ/канализация или нет. Оно все равно не твоё. Поскольку ничьим оно тоже быть не может, рано или поздно придет дядя и за право собственности попросит доплатить.

Остальное так же твои больные фантазии, жить лучше в малоквартирных домах, а сдавать коммерцию в человейниках. В хорошем человейнике коммерцию можно сдать в 2-3 раза дороже, чем квартиру.

Живи в своем хруще и дальше учи людей ездить на метро.

наскільки я пригадую, там збудовано частину будинку на самозахопленій проїзжій частині.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:38

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya ... tem_to_vec
Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан

Вот ещё
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya ... p%7Clister
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:42

  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya-kvartira-s-dizaynerskim-remontom-zhk-prestizh-holl-IDPKLx6.html?reason=ip%7Citem_to_vec
Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан


И по чем стартовал котлован там? или при сдаче сколько была цена за метр? Чтобы оценить насколько срочно более успешный трибека хочет выйти в плюс.

Сейчас по 1700 можно купить нетронутый кирпич и запустить прораба венского узника с его плинтусами и вентиляцией.
Востаннє редагувалось striped в Нед 08 січ, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:3-й поверх 5-поверхового цегляного будинку в Печерському районі. Що ти маєш проти "сталінок" Печерського район


Там старі комунікації..
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:46

  striped написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya-kvartira-s-dizaynerskim-remontom-zhk-prestizh-holl-IDPKLx6.html?reason=ip%7Citem_to_vec
Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан


И по чем стартовал котлован там? или при сдаче сколько была цена за метр? Чтобы оценить насколько срочно более успешный трибека хочет выйти в плюс.

ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день.
Без ремонта от 2500 до 5000 куе метр в разное время.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день.


То для Кащеев Бессмертных
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:50

  Investor_K написав:
  UA написав:ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день.


То для Кащеев Бессмертных

Посекционно сдают.
Это первый объект на Серебряной миле.
Снесли швейную фабрику "Украина" шившую вполне приличную одежду в т.ч. на экспорт
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