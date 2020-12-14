Критерії чи об'єкти нерухомості генерують тобі дохід? Ти з букв можеш скласти слова і зрозуміти їх сенс??? Грамотно висловлювати свої думки, схоже, ти вже ніколи не навчишся - заважають низький рівень освіти і колготи на голові.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:12
Критерії чи об'єкти нерухомості генерують тобі дохід? Ти з букв можеш скласти слова і зрозуміти їх сенс??? Грамотно висловлювати свої думки, схоже, ти вже ніколи не навчишся - заважають низький рівень освіти і колготи на голові.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 січ, 2023 13:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:14
Frant у тебя логика нищеброда. Если покупая объект тебе не дают на него права собственности, дальше не имеет значения есть там газ/канализация или нет. Оно все равно не твоё. Поскольку ничьим оно тоже быть не может, рано или поздно придет дядя и за право собственности попросит доплатить.
Остальное так же твои больные фантазии, жить лучше в малоквартирных домах, а сдавать коммерцию в человейниках. В хорошем человейнике коммерцию можно сдать в 2-3 раза дороже, чем квартиру.
Живи в своем хруще и дальше учи людей ездить на метро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 08 січ, 2023 13:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:17
Знову почалась словесна боротьба з радянською масовою забудовою))) вона не дає спокійно жити безробітним ріелторам-новобудівцям))) вони теж бачать, що через рік два новобудну квартиру з ремонтом в Києві можна буде купити за ціною євроремонта((( тому нервують
Вітальєн, жити краще в приватному будинку,а не в 25-поверховому неохрущі. В оренду здавати можна будь яке житло, яке отримано в спадок або куплено на мінімумі цін. Для тебе це надто складно зрозуміти (((
Да, я тобі в черговий раз напишу - я живу в "сталінці", 3-й поверх 5-поверхового цегляного будинку в Печерському районі. Що ти маєш проти "сталінок" Печерського району?
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:34
наскільки я пригадую, там збудовано частину будинку на самозахопленій проїзжій частині.
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:38
Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан
Вот ещё
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:42
И по чем стартовал котлован там? или при сдаче сколько была цена за метр? Чтобы оценить насколько срочно более успешный трибека хочет выйти в плюс.
Сейчас по 1700 можно купить нетронутый кирпич и запустить прораба венского узника с его плинтусами и вентиляцией.
Востаннє редагувалось striped в Нед 08 січ, 2023 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:46
ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день.
Без ремонта от 2500 до 5000 куе метр в разное время.
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:50
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|