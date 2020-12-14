RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10600106011060210603
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:51

  UA написав:ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день.
Без ремонта от 2500 до 5000 куе метр в разное время.


По сегодняшний??? Я просто там так редко бывал, что даже не помню как выглядит та местность. Помню, что когда там едешь, больше смотришь как разминуться на дороге со встречной машиной, а не любуешься отбрасываемой небоскребами тенью.

Ну и если стартовали от 2500, то 1700 сейчас на высоком этаже, не творча майстерня это уже падение или это застройщик продает свой пул квартир чтобы генератор купить?
striped
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:57

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 08 січ, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16117
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2083 раз.
Подякували: 2956 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:58

  vitaliian написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya ... tem_to_vec

Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан
сюда бы под интерьер подошли такие вот тапочки
Зображення
gold


Это туфля.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8260
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:01



Люди, которым египетские пирамиды и сокровища Тутанхамона не разрушили сознание, могут купить и более аккуратную квартиру в два раза больше за те же деньги - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-sch ... Qq8EH.html
striped
 
Повідомлень: 1648
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3287 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:03

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya ... tem_to_vec

Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан
сюда бы под интерьер подошли такие вот тапочки
Зображення
gold


Это туфля.

Обліківка Вітальєн не розуміє різниці між тапками і туфлями.
Таблеток не прийняла зранку, на жаль. Дарма ми з нею дебатуємо - все одно нічого не зрозуміє і не запам'ятає
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23144
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1489 раз.
Подякували: 2448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:11

  striped написав:


Люди, которым египетские пирамиды и сокровища Тутанхамона не разрушили сознание, могут купить и более аккуратную квартиру в два раза больше за те же деньги - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-sch ... Qq8EH.html

Вот некто Прохожий продает чистый лист для самостоятельного творчества.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-tar ... derIndex=7
Самое дорогое предложение за кв. метр. т.е продает так, чтобы случайно не купили.
UA
 
Повідомлень: 7498
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10600106011060210603
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2342, 2343, 2344
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23439 15382145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4993146
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.