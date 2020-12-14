Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день. Без ремонта от 2500 до 5000 куе метр в разное время.
По сегодняшний??? Я просто там так редко бывал, что даже не помню как выглядит та местность. Помню, что когда там едешь, больше смотришь как разминуться на дороге со встречной машиной, а не любуешься отбрасываемой небоскребами тенью.
Ну и если стартовали от 2500, то 1700 сейчас на высоком этаже, не творча майстерня это уже падение или это застройщик продает свой пул квартир чтобы генератор купить?