Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:vkstsk А вы делали полный анализ объектов те что «дешевше»? Из тех что реально существуют Может там 99% это Флуе-Липки в домах с выгребными ямами и со сказочными лимитами ЭЭ на объект, что позволит гарантированно купить себе генератор и поставить его в корзину для кондиционера? А оставшиеся 1-2% будут пусть даже не УКО, а отжатые чердаки и цоколи у ОСББ с потолками ниже хруща и опять же с проблемной ЭЭ и отоплением по другим тарифам? Дайте пример чего то не в 3км от Метро Ипподром или ПОХа и по цене 30-35кгрн/метр в нормальном ДОСТРОЕННОМ доме. ОРАНЖ не предлагать!
Неужели такое ЁмаЁ сейчас делают и тем более на продажу? Смысл закапывать в ЭТО весьма большие деньги? Хотя если б я был легендарным NOTORIUS-oм BIG-oм, FatJoe или просто жирным пуэрториканским рэпером, то приводя в ЭТО стайку пту-шниц - мулаток с хорошими формами и главное сиськами! я б заставил их сделать такое чисто за ВАУ!, что легендарный продавец презервативов вагонами с Печёрска только помечтать бы мог об этом, и никакие кабриолеты и пивас элитный ящиками б ему бы не помогли.