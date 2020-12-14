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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10599106001060110602
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:01



Люди, которым египетские пирамиды и сокровища Тутанхамона не разрушили сознание, могут купить и более аккуратную квартиру в два раза больше за те же деньги - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-sch ... Qq8EH.html
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:11

  striped написав:


Люди, которым египетские пирамиды и сокровища Тутанхамона не разрушили сознание, могут купить и более аккуратную квартиру в два раза больше за те же деньги - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-sch ... Qq8EH.html

Вот некто Прохожий продает чистый лист для самостоятельного творчества.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-tar ... derIndex=7
Самое дорогое предложение за кв. метр. т.е продает так, чтобы случайно не купили.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:21

  барабашов написав:vkstsk
А вы делали полный анализ объектов те что «дешевше»? Из тех что реально существуют
Может там 99% это Флуе-Липки в домах с выгребными ямами и со сказочными лимитами ЭЭ на объект, что позволит гарантированно купить себе генератор и поставить его в корзину для кондиционера? А оставшиеся 1-2% будут пусть даже не УКО, а отжатые чердаки и цоколи у ОСББ с потолками ниже хруща и опять же с проблемной ЭЭ и отоплением по другим тарифам?
Дайте пример чего то не в 3км от Метро Ипподром или ПОХа и по цене 30-35кгрн/метр в нормальном ДОСТРОЕННОМ доме.
ОРАНЖ не предлагать!

Аналіз мені не потрібно робити. Якщо вам навіть ссилку ліньки відкрити то щось довести буде важкувато ))
Перші шо попались:
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =393937724
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =394139129
А апетити то ростуть у потенційних покупців ))
Почали з того за 800 взагалі неможливо, а зараз вже хочеться щоб і здане, і біля метро.
Ще трохи часу мине - захочеться щоб і ремонт в ту ж ціну входив, а комусь може й прицентральний район ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Без ремонта от 2500 до 5000 куе метр в разное время.

В Престиже несколько лет назад и по 1300 продавали (без ремонта) кажется, правда большие площади.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:07

  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya-kvartira-s-dizaynerskim-remontom-zhk-prestizh-holl-IDPKLx6.html?reason=ip%7Citem_to_vec
Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан

Вот ещё
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya ... p%7Clister


По першому обьєкту явно не вистачає золотого унітазу, схоже демонтували перед продажем :mrgreen: бо білий там точно раніше не стояв.
Друга квартира то взагалі суцільна циганщина :shock:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:10

  foxluck написав:
  UA написав:Без ремонта от 2500 до 5000 куе метр в разное время.

В Престиже несколько лет назад и по 1300 продавали (без ремонта) кажется, правда большие площади.

Большие площади в несданных секциях...
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya-kvartira-s-dizaynerskim-remontom-zhk-prestizh-holl-IDPKLx6.html?reason=ip%7Citem_to_vec
Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан


А мне нра. Лучше чем ваша плитка под мрамор и замурованный в стену бачек унитаза Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:20

  UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya-kvartira-s-dizaynerskim-remontom-zhk-prestizh-holl-IDPKLx6.html?reason=ip%7Citem_to_vec
Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан

Вот ещё
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya ... p%7Clister

Неужели такое ЁмаЁ сейчас делают и тем более на продажу? Смысл закапывать в ЭТО весьма большие деньги?
Хотя если б я был легендарным NOTORIUS-oм BIG-oм, FatJoe или просто жирным пуэрториканским рэпером, то приводя в ЭТО стайку пту-шниц - мулаток с хорошими формами и главное сиськами! я б заставил их сделать такое чисто за ВАУ!, что легендарный продавец презервативов вагонами с Печёрска только помечтать бы мог об этом, и никакие кабриолеты и пивас элитный ящиками б ему бы не помогли. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:21

  Ромасик написав:
UA написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-2ya-kvartira-s-dizaynerskim-remontom-zhk-prestizh-holl-IDPKLx6.html?reason=ip%7Citem_to_vec
Древнедонецкий стиль в дизайне интерьера выдержан


А мне нра. Лучше чем ваша плитка под мрамор и замурованный в стену бачек унитаза Зображення

К тому же унитаз вероятно спецзаказ... Под толстую задницу.
В Эпицентре такого не купишь
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:22

  UA написав:
  striped написав:


Люди, которым египетские пирамиды и сокровища Тутанхамона не разрушили сознание, могут купить и более аккуратную квартиру в два раза больше за те же деньги - https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-sch ... Qq8EH.html

Вот некто Прохожий продает чистый лист для самостоятельного творчества.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/zhk-tar ... derIndex=7
Самое дорогое предложение за кв. метр. т.е продает так, чтобы случайно не купили.

Я так подняла шо после высылки 13 Попов московского патриархата пол Козина выставили дома на продажу с ценами от 1,5ляма баксов, сатанисты жить более не дают... )))
stm
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