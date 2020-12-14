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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 17:47
UA написав: airmax78 написав:
Поговоримо коли побудують хоча б па800.
Кому надо, тот купил осенью 2022 Руссановскю говень по 600.
Ковальская допрадовали переведённые в жилой фонд торчі майстерні.
По 600 шли с боковим видом на Днепр.
А вы дальше ждите рибальський по 1000 с видом на ТЕЦ 2
А кому оно надо этот мрачный эконом? Ща народ из Польши и Германии вернется - где малоэтажная застройка, благоустройство придомовой, неугандошенные фасады и одинаковые двери - и срать даже не сядет рядом с этой гаванью.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:48
airmax78 рыбалский скупит по 2к
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Ромасик
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:52
Ромасик написав:airmax78
рыбалский скупит по 2к
Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:03
airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
рыбалский скупит по 2к
Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.
Как только свою квиточку продадите за 350 куе, так сразу Рыбальський скупите ПА 1куе за метр. Стратегия железобетонная, работает 100%
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reus
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:03
airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
рыбалский скупит по 2к
Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.
як тільки НБУ закінчить із фікс та многокурсієм і перейде на ринкові методи курсотворення
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:06
airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
рыбалский скупит по 2к
Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели
судя по настроениям на ветке.
Хм. А як тоді купувати збираєтесь-напишете довіреність на Респекта?
До речі, окрім Сержика ще й Уня десь зник, чи не у вашому батальйоні службу тягне?
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drevlyanin
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:23
reus написав: airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
рыбалский скупит по 2к
Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.
Как только свою квиточку продадите за 350 куе, так сразу Рыбальський скупите ПА 1куе за метр. Стратегия железобетонная, работает 100%
У иеня на Рыбальский па1000 заначено - квитка может спать спокойно. Кстати, жду официальных извинений за обвинение в неадекватности после всего что тут UA запостил.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:30
drevlyanin написав: airmax78 написав: Ромасик написав:airmax78
рыбалский скупит по 2к
Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели
судя по настроениям на ветке.
Хм. А як тоді купувати збираєтесь-напишете довіреність на Респекта?
До речі, окрім Сержика ще й Уня десь зник, чи не у вашому батальйоні службу тягне?
Для Сержа хорошая новость в том, что большого падения не будет. Конечно, свою прелесть он бы сейчас %% на 20 дешевле мог сторговать, но ничего не поделаешь - не посоветовался с товарищами по ветке, которых знает уже 10 лет, решил все сам сделать - вот и результат.
Уну - многодетный отец - призыву не подлежит. Потому свободен как птица. Скорее всего уже в Канаде или Штатах. Может быть в UK.
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