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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10601106021060310604>
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:47

  UA написав:
  airmax78 написав:Поговоримо коли побудують хоча б па800.

Кому надо, тот купил осенью 2022 Руссановскю говень по 600.
Ковальская допрадовали переведённые в жилой фонд торчі майстерні.
По 600 шли с боковим видом на Днепр.
А вы дальше ждите рибальський по 1000 с видом на ТЕЦ 2 :mrgreen:

А кому оно надо этот мрачный эконом? Ща народ из Польши и Германии вернется - где малоэтажная застройка, благоустройство придомовой, неугандошенные фасады и одинаковые двери - и срать даже не сядет рядом с этой гаванью.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:48

airmax78 рыбалский скупит по 2к
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:52

  Ромасик написав:airmax78 рыбалский скупит по 2к

Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 18:03

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 рыбалский скупит по 2к

Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.

Как только свою квиточку продадите за 350 куе, так сразу Рыбальський скупите ПА 1куе за метр. Стратегия железобетонная, работает 100%
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 18:03

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 рыбалский скупит по 2к

Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.

як тільки НБУ закінчить із фікс та многокурсієм і перейде на ринкові методи курсотворення
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 18:06

  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 рыбалский скупит по 2к

Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.


Хм. А як тоді купувати збираєтесь-напишете довіреність на Респекта?
До речі, окрім Сержика ще й Уня десь зник, чи не у вашому батальйоні службу тягне?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 18:23

  reus написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 рыбалский скупит по 2к

Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.

Как только свою квиточку продадите за 350 куе, так сразу Рыбальський скупите ПА 1куе за метр. Стратегия железобетонная, работает 100%

У иеня на Рыбальский па1000 заначено - квитка может спать спокойно. Кстати, жду официальных извинений за обвинение в неадекватности после всего что тут UA запостил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 18:30

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  Ромасик написав:airmax78 рыбалский скупит по 2к

Жду па 1К. Ждать осталось 2-3 недели судя по настроениям на ветке.


Хм. А як тоді купувати збираєтесь-напишете довіреність на Респекта?
До речі, окрім Сержика ще й Уня десь зник, чи не у вашому батальйоні службу тягне?

Для Сержа хорошая новость в том, что большого падения не будет. Конечно, свою прелесть он бы сейчас %% на 20 дешевле мог сторговать, но ничего не поделаешь - не посоветовался с товарищами по ветке, которых знает уже 10 лет, решил все сам сделать - вот и результат.
Уну - многодетный отец - призыву не подлежит. Потому свободен как птица. Скорее всего уже в Канаде или Штатах. Может быть в UK.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:10

  airmax78 написав:У иеня на Рыбальский па1000 заначено - квитка может спать спокойно. Кстати, жду официальных извинений за обвинение в неадекватности после всего что тут UA запостил.

Завидуете ремонту от донецких интеллигентов в Престиж Холле?
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:11

  airmax78 написав:У иеня на Рыбальский па1000 заначено - квитка может спать спокойно. Кстати, жду официальных извинений за обвинение в неадекватности после всего что тут UA запостил.

От кого Вы ждете?
Лично я вас считаю вполне адекватным продавцом, который хочет втюхнуть свою квиточку неадекватному покупателю за оч. дорого. Просто на сегодня неадекватного покупателя с деньгами найти крайне проблематично. Правда, мне известны единичные продажи квартир летом с хор. ремонтом по ценам 2021 года, но это исключение из общей тенденции. Осенью и зимой уже даже единичных случаев продажи по ценам 2021 года уже не было. Дисконт минимум 30% Лично я, даже за -50% от 2021 года не готов инвестировать, т. к. риски слишком высокие. После нашей победы жду проседания РН минимум на 50%
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