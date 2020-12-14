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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10601106021060310604
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:21

  UA написав:
  Investor_K написав:
  UA написав:ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день.


То для Кащеев Бессмертных

Посекционно сдают.
Это первый объект на Серебряной миле.
Снесли швейную фабрику "Украина" шившую вполне приличную одежду в т.ч. на экспорт


Много чего снесли для быстрой наживы застройщиков.
Это были рабочие места в Киеве.
Это привлекало мигрантов из провинции.
Они наполняли рынок аренды.
А арендодатели наполняли ОП застройщиков.
Когда рабочих мест стало на порядок меньше, мигранты направились в Европу.
Рынок аренды отреагировал на это и опытные арендодатели начали более осмотрительно вести свои дела, правда к этому времени их бывшие арендаторы, заработав в Европе денег, начали примерять на себя роль арендодателей в Киеве, не оценив перспектив и стали "чистильщиками обуви".
ОП, радостно хрюкая, принимали бабки чистильщиков обуви, выдавая бумажки с обещаниями что-то построить.
На рынке аренды назревал кризис избытка предложения.
Собственно, лендлорды, которые давно на рынке, заметили, что надо все больше вкладывать, чтобы компенсировать потери кэшфлоу. Правда, не все учитывали, что может настать момент, когда амортизация по объектам может быть выше кэшфлоу.
И вот дело дошло до точки, когда строить застройщикам еще хочется, а снимать и покупать под аренду уже некому.
Допускаю, что если-бы в самом начале не уничтожали рабочие места в Киеве, то и рынок аренды сейчас выглядел-бы иначе. Даже не взирая на войну. Вернее, на нее невозможно "не взирать", но точно ситуация могла быть другой.
Людям надо не только где=то жить, но и где=то работать.
И не всегда это офисы, ОП и магазины АТБ, СИльпо и Ашан.
Политика-же сноса предприятий, которую инспирировали застройщики фактически привела к тому, что де=факто, они "выстрелили себе в ногу".
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:36

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? Від

уже все заметили что цены на недвижимость в москве падают быстрее чем в Киеве?
и там нет угрозы прилета и даже войны у них нет (к сожалению)
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:36

  Феодал написав:уже все заметили что цены на недвижимость в москве падают быстрее чем в Киеве?
и там нет угрозы прилета и даже войны у них нет (к сожалению)

Да все только и наблюдают за москвой
  rjkz написав:а снимать и покупать под аренду уже некому.
все умерли, а кто не умер выехал в США/Канаду/Германию.

Арендаторов сколько было столько +/- и будет. Киев финансовая столица, восстановление (распил бюджета) начнется оттуда, дальше - рабочие места, арендаторы, чистильщики ставшие лордами. Лорды ставшие застройщиками и т д. В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.

Круговорот людей в социуме. Если какое то жильё и будет невостребованным, то самое старое (не буду писать Хрущи, а то у кое кого добавится инфаркт к когнитивным нарушениям).


По этому принципу развиваются все рынки. Новые авто, смартфоны, самокаты вытесняют устаревшие проводные телефоны и плёночные фотоаппараты.

Надеятся, что старые Жигули будут 100 лет востребованы рынком глупо. Но и трагедии в этом нет. Молодежь не воспринимает старый фонд. Ещё лет 5-10 и они будут задавать трэнды, а не пенсионеры данной ветки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 08 січ, 2023 19:52, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:36

  UA написав:
  airmax78 написав:У иеня на Рыбальский па1000 заначено - квитка может спать спокойно. Кстати, жду официальных извинений за обвинение в неадекватности после всего что тут UA запостил.

Завидуете ремонту от донецких интеллигентов в Престиж Холле?

Я догадываюсь кто делал дизайн-проекты этих квартир. Похоже что Арт-Канзас. Так что это симбиоз донецкого и днепровского стилей.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:48

  Феодал написав:уже все заметили что цены на недвижимость в москве падают быстрее чем в Киеве?
и там нет угрозы прилета и даже войны у них нет (к сожалению)

Во-первых есть. Во-вторых там ситуация "полный ПЦ": их общество уже мертво. Просто не все это еще поняли. Владельцы более-менее дорогой недвиги - уже поняли и полным ходом выходят из нее.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Заметил, что Франт как правило после обеда на форуме отсутствует. Злоупотребляет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:25

  vitaliian написав:
  Феодал написав:уже все заметили что цены на недвижимость в москве падают быстрее чем в Киеве?
и там нет угрозы прилета и даже войны у них нет (к сожалению)

Да все только и наблюдают за москвой
  rjkz написав:а снимать и покупать под аренду уже некому.
все умерли, а кто не умер выехал в США/Канаду/Германию.

Арендаторов сколько было столько +/- и будет. Киев финансовая столица, восстановление (распил бюджета) начнется оттуда, дальше - рабочие места, арендаторы, чистильщики ставшие лордами. Лорды ставшие застройщиками и т д. В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.

Круговорот людей в социуме. Если какое то жильё и будет невостребованным, то самое старое (не буду писать Хрущи, а то у кое кого добавится инфаркт к когнитивным нарушениям).


По этому принципу развиваются все рынки. Новые авто, смартфоны, самокаты вытесняют устаревшие проводные телефоны и плёночные фотоаппараты.

Надеятся, что старые Жигули будут 100 лет востребованы рынком глупо. Но и трагедии в этом нет. Молодежь не воспринимает старый фонд. Ещё лет 5-10 и они будут задавать трэнды, а не пенсионеры данной ветки.


Ваша логика до того ставит меня в тупик, что мне и ответить нечего.
:mrgreen:
rjkz
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