Додано: Нед 08 січ, 2023 19:21

UA написав: Investor_K написав: UA написав: ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день. ЖК Престиж Холл строят примерно с 2005 по сегодняшний день.



То для Кащеев Бессмертных То для Кащеев Бессмертных

Посекционно сдают.

Это первый объект на Серебряной миле.

Снесли швейную фабрику "Украина" шившую вполне приличную одежду в т.ч. на экспорт Посекционно сдают.Это первый объект на Серебряной миле.Снесли швейную фабрику "Украина" шившую вполне приличную одежду в т.ч. на экспорт

Много чего снесли для быстрой наживы застройщиков.Это были рабочие места в Киеве.Это привлекало мигрантов из провинции.Они наполняли рынок аренды.А арендодатели наполняли ОП застройщиков.Когда рабочих мест стало на порядок меньше, мигранты направились в Европу.Рынок аренды отреагировал на это и опытные арендодатели начали более осмотрительно вести свои дела, правда к этому времени их бывшие арендаторы, заработав в Европе денег, начали примерять на себя роль арендодателей в Киеве, не оценив перспектив и стали "чистильщиками обуви".ОП, радостно хрюкая, принимали бабки чистильщиков обуви, выдавая бумажки с обещаниями что-то построить.На рынке аренды назревал кризис избытка предложения.Собственно, лендлорды, которые давно на рынке, заметили, что надо все больше вкладывать, чтобы компенсировать потери кэшфлоу. Правда, не все учитывали, что может настать момент, когда амортизация по объектам может быть выше кэшфлоу.И вот дело дошло до точки, когда строить застройщикам еще хочется, а снимать и покупать под аренду уже некому.Допускаю, что если-бы в самом начале не уничтожали рабочие места в Киеве, то и рынок аренды сейчас выглядел-бы иначе. Даже не взирая на войну. Вернее, на нее невозможно "не взирать", но точно ситуация могла быть другой.Людям надо не только где=то жить, но и где=то работать.И не всегда это офисы, ОП и магазины АТБ, СИльпо и Ашан.Политика-же сноса предприятий, которую инспирировали застройщики фактически привела к тому, что де=факто, они "выстрелили себе в ногу".