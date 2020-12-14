|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:19
rjkz написав: UA написав:
Посекционно сдают.
Это первый объект на Серебряной миле.
Снесли швейную фабрику "Украина" шившую вполне приличную одежду в т.ч. на экспорт
Много чего снесли для быстрой наживы застройщиков.
Это были рабочие места в Киеве.
Это привлекало мигрантов из провинции.
Они наполняли рынок аренды.
А арендодатели наполняли ОП застройщиков.
Когда рабочих мест стало на порядок меньше, мигранты направились в Европу.
Рынок аренды отреагировал на это и опытные арендодатели начали более осмотрительно вести свои дела, правда к этому времени их бывшие арендаторы, заработав в Европе денег, начали примерять на себя роль арендодателей в Киеве, не оценив перспектив и стали "чистильщиками обуви".
ОП, радостно хрюкая, принимали бабки чистильщиков обуви, выдавая бумажки с обещаниями что-то построить.
На рынке аренды назревал кризис избытка предложения.
Собственно, лендлорды, которые давно на рынке, заметили, что надо все больше вкладывать, чтобы компенсировать потери кэшфлоу. Правда, не все учитывали, что может настать момент, когда амортизация по объектам может быть выше кэшфлоу.
И вот дело дошло до точки, когда строить застройщикам еще хочется, а снимать и покупать под аренду уже некому.
Допускаю, что если-бы в самом начале не уничтожали рабочие места в Киеве, то и рынок аренды сейчас выглядел-бы иначе. Даже не взирая на войну. Вернее, на нее невозможно "не взирать", но точно ситуация могла быть другой.
Людям надо не только где=то жить, но и где=то работать.
И не всегда это офисы, ОП и магазины АТБ, СИльпо и Ашан.
Политика-же сноса предприятий, которую инспирировали застройщики фактически привела к тому, что де=факто, они "выстрелили себе в ногу".
Год назад, люди с IQ 20 написали бы, что швачка со швейной фабрички не игрок на рынке аренды и объявили новый тиждень болю.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7504
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1669 раз.
- Подякували: 2090 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:27
rjkz написав: vitaliian написав:
все умерли, а кто не умер выехал в США/Канаду/Германию.
Арендаторов сколько было столько +/- и будет. Киев финансовая столица, восстановление (распил бюджета) начнется оттуда, дальше - рабочие места, арендаторы, чистильщики ставшие лордами. Лорды ставшие застройщиками и т д. В столицу переедут те, кто ранее не мог себе это позволить, устроятся на вашу работу, заселятся в вашу квартиру.
Круговорот людей в социуме. Если какое то жильё и будет невостребованным, то самое старое (не буду писать Хрущи, а то у кое кого добавится инфаркт к когнитивным нарушениям).
По этому принципу развиваются все рынки. Новые авто, смартфоны, самокаты вытесняют устаревшие проводные телефоны и плёночные фотоаппараты.
Надеятся, что старые Жигули будут 100 лет востребованы рынком глупо. Но и трагедии в этом нет. Молодежь не воспринимает старый фонд. Ещё лет 5-10 и они будут задавать трэнды, а не пенсионеры данной ветки.
Ваша логика до того ставит меня в тупик, что мне и ответить нечего.
Он маркетолог.
Будет реалистом - станет профнепригодным.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7504
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1669 раз.
- Подякували: 2090 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:28
Frant написав: rjkz написав: UA написав:
Много чего снесли для быстрой наживы застройщиков.
Это были рабочие места в Киеве.
Это привлекало мигрантов из провинции.
Они наполняли рынок аренды.
А арендодатели наполняли ОП застройщиков.
Когда рабочих мест стало на порядок меньше, мигранты направились в Европу.
Рынок аренды отреагировал на это и опытные арендодатели начали более осмотрительно вести свои дела, правда к этому времени их бывшие арендаторы, заработав в Европе денег, начали примерять на себя роль арендодателей в Киеве, не оценив перспектив и стали "чистильщиками обуви".
ОП, радостно хрюкая, принимали бабки чистильщиков обуви, выдавая бумажки с обещаниями что-то построить.
На рынке аренды назревал кризис избытка предложения.
Собственно, лендлорды, которые давно на рынке, заметили, что надо все больше вкладывать, чтобы компенсировать потери кэшфлоу. Правда, не все учитывали, что может настать момент, когда амортизация по объектам может быть выше кэшфлоу.
И вот дело дошло до точки, когда строить застройщикам еще хочется, а снимать и покупать под аренду уже некому.
Допускаю, что если-бы в самом начале не уничтожали рабочие места в Киеве, то и рынок аренды сейчас выглядел-бы иначе. Даже не взирая на войну. Вернее, на нее невозможно "не взирать", но точно ситуация могла быть другой.
Людям надо не только где=то жить, но и где=то работать.
И не всегда это офисы, ОП и магазины АТБ, СИльпо и Ашан.
Политика-же сноса предприятий, которую инспирировали застройщики фактически привела к тому, что де=факто, они "выстрелили себе в ногу".
Якщо мутрий нарот не хоче працювати на заводах своєї держави - значить, буде працювати на польських чи чеських заводах.
А вони є, ті заводи?! 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1494
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:30
reus написав:
После нашей победы жду проседания РН минимум на 50%
от текущих или довоенных цен?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5263
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 815 раз.
- Подякували: 813 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:31
Bolt написав: Frant написав:
Якщо мутрий нарот не хоче працювати на заводах своєї держави - значить, буде працювати на польських чи чеських заводах.
А вони є, ті заводи?! 😏
На месте снесённых заводов модные ЖК плотно набитые безработными жителями.
Круг замкнулся.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7504
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1669 раз.
- Подякували: 2090 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:41
Frant написав:
Якщо мутрий нарот не хоче працювати на заводах своєї держави - значить, буде працювати на польських чи чеських заводах.
Якось робітничий народ не вписався в парадігму сучасного розвитку країни, а от губаста менеджерка з ОП на свіженькому каєнні - так.
Такі нові часи, і Вам треба їх прийняти.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7186
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1091 раз.
- Подякували: 1512 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 січ, 2023 21:42
UA написав: Bolt написав: Frant написав:
Якщо мутрий нарот не хоче працювати на заводах своєї держави - значить, буде працювати на польських чи чеських заводах.
А вони є, ті заводи?! 😏
На месте снесённых заводов модные ЖК плотно набитые безработными жителями.
Круг замкнулся.
Во Львове та же ситуация. Мну постоянно мучает вопрос, где эти безработные жители берут деньги?! Я, как перманентно безработный крайние 7 лет с аренды хоть живу, а другие, неужели как Долярчик на рынке Сиховский труселями торгуют, а как бизнес зачах, а долги нужно отдавать, в армию пошел(при наличии двух детей, которых нужно ставить на ноги)?!
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1494
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23439
|15382449
|
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
|
|1117
|4993287
|
|
|3
|5102
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|