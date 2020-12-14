|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:25
baraka написав: reus написав:
После нашей победы жду проседания РН минимум на 50%
от текущих или довоенных цен?
От цен до 24.02.2022г.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4003
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 1196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:36
reus написав: baraka написав: reus написав:
После нашей победы жду проседания РН минимум на 50%
от текущих или довоенных цен?
От цен до 24.02.2022г.
На ширпотреб - падіння цін до -50%.
Їлітне житло - впаде у вартості ще більше.
Тому що попит меньший. Київ - не Лондон, сюди не поїдуть жити міліонери і міліардери. Золотий період київських будованів І продаванів мав місце з 2003 по 2013. З 2015 по 2021- був срібний період. Зараз маємо занепад, з багатьох причин.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 08 січ, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23141
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1489 раз.
- Подякували: 2448 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:44
airmax78 написав: Феодал написав:
уже все заметили что цены на недвижимость в москве падают быстрее чем в Киеве?
и там нет угрозы прилета и даже войны у них нет (к сожалению)
Во-первых есть. Во-вторых там ситуация "полный ПЦ": их общество уже мертво. Просто не все это еще поняли. Владельцы более-менее дорогой недвиги - уже поняли и полным ходом выходят из нее.
Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1168
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:47
drevlyanin написав: airmax78 написав: Феодал написав:
уже все заметили что цены на недвижимость в москве падают быстрее чем в Киеве?
и там нет угрозы прилета и даже войны у них нет (к сожалению)
Во-первых есть. Во-вторых там ситуация "полный ПЦ": их общество уже мертво. Просто не все это еще поняли. Владельцы более-менее дорогой недвиги - уже поняли и полным ходом выходят из нее.
Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?
Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41627
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 953 раз.
- Подякували: 5124 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:53
Frant написав: reus написав: baraka написав:
от текущих или довоенных цен?
От цен до 24.02.2022г.
На ширпотреб - падіння цін до -50%.
Їлітне житло - впаде у вартості ще більше.
Тому що попит меньший. Київ - не Лондон, сюди не поїдуть жити міліонери і міліардери. Золотий період київських будованів І продаванів мав місце з 2003 по 2013. З 2015 по 2021- був срібний період. Зараз маємо занепад, з багатьох причин.
Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 41627
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 953 раз.
- Подякували: 5124 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:54
Frant написав:
На ширпотреб - падіння цін до -50%.
Їлітне житло - впаде у вартості ще більше.
Тому що попит меньший. Київ - не Лондон, сюди не поїдуть жити міліонери і міліардери. Золотий період київських будованів І продаванів мав місце з 2003 по 2013. З 2015 по 2021- був срібний період. Зараз маємо занепад, з багатьох причин.
продай сталінку, купиш дві
про жирний Київ на 28 хв
рване на ще на +500 піплів
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 30374
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1442 раз.
- Подякували: 2600 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 08 січ, 2023 23:09
flyman написав:
продай сталінку, купиш дві
татуировки не продаются(
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 16129
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2083 раз.
- Подякували: 2959 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 січ, 2023 23:14
airmax78 написав: Frant написав: reus написав:
От цен до 24.02.2022г.
На ширпотреб - падіння цін до -50%.
Їлітне житло - впаде у вартості ще більше.
Тому що попит меньший. Київ - не Лондон, сюди не поїдуть жити міліонери і міліардери. Золотий період київських будованів І продаванів мав місце з 2003 по 2013. З 2015 по 2021- був срібний період. Зараз маємо занепад, з багатьох причин.
Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.
Зараз у декого - епоха відрядження?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23141
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1489 раз.
- Подякували: 2448 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 січ, 2023 23:16
vitaliian написав: flyman написав:
продай сталінку, купиш дві
татуировки не продаются(
Ти вже прийняв таблетки?
Зрозумів, що таке критерії, що таке об'єкт, що таке туфлі, а що - тапки? Де "сталінка" на Печерську, а де "хрущ" в Ірпені? Чай, не рівняння Лапласа чи принцип Ле Шательє?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23141
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1489 раз.
- Подякували: 2448 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 08 січ, 2023 23:33
барабашов написав:
Метро не главное, главное чтоб место было для жизни, а не для работы базы вторчермета или складов угля для ТЭЦ, или вам груба и курки в сараюшке милей пешей доступности до транспортного узла(причём не по траектории похода Сусанина последние 5мин жизни)?
які склади вугля на ахматовой і щербакова? брєд якийсь.
1 кілометр до метро завжди рахувалась пішою доступністю, я ж і кажу покупець все більш балований пішов, якщо 1,2 км. від метро вже повні єпєня.
-
vkstsk
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 10.05.22
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23439
|15382520
|
П'ят 06 січ, 2023 20:53
flyman
|
|1117
|4993319
|
|
|3
|5103
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|