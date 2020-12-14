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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 23:38
Frant написав: vitaliian написав: flyman написав:
продай сталінку, купиш дві
татуировки не продаются(
Ти вже прийняв таблетки?
Зрозумів, що таке критерії, що таке об'єкт, що таке туфлі, а що - тапки? Де "сталінка" на Печерську, а де "хрущ" в Ірпені? Чай, не рівняння Лапласа чи принцип Ле Шательє?
Можно забанить ету урпенскую риелторшу самокатчитцу в драних колготах.
постоянно несет тут бред
франт мочите дальше флудершу
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Додано: Нед 08 січ, 2023 23:41
airmax78 написав:
Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).
У Вас була влітку можливість вийти з бетону з мінімальними збитками, а зараз вже все, залишилися тільки болісно спостерігати, як худне ваш гаманець.
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