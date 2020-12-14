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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10603106041060510606
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:38

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:продай сталінку, купиш дві
татуировки не продаются(

Ти вже прийняв таблетки?
Зрозумів, що таке критерії, що таке об'єкт, що таке туфлі, а що - тапки? Де "сталінка" на Печерську, а де "хрущ" в Ірпені? Чай, не рівняння Лапласа чи принцип Ле Шательє?


Можно забанить ету урпенскую риелторшу самокатчитцу в драних колготах.
постоянно несет тут бред
франт мочите дальше флудершу
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:41

  airmax78 написав:Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).

У Вас була влітку можливість вийти з бетону з мінімальними збитками, а зараз вже все, залишилися тільки болісно спостерігати, як худне ваш гаманець.
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