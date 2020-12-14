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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:25

  baraka написав:
  reus написав: После нашей победы жду проседания РН минимум на 50%


от текущих или довоенных цен?

От цен до 24.02.2022г.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:36

  reus написав:
  baraka написав:
  reus написав: После нашей победы жду проседания РН минимум на 50%


от текущих или довоенных цен?

От цен до 24.02.2022г.

На ширпотреб - падіння цін до -50%.
Їлітне житло - впаде у вартості ще більше.
Тому що попит меньший. Київ - не Лондон, сюди не поїдуть жити міліонери і міліардери. Золотий період київських будованів І продаванів мав місце з 2003 по 2013. З 2015 по 2021- був срібний період. Зараз маємо занепад, з багатьох причин.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 січ, 2023 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:44

  airmax78 написав:
  Феодал написав:уже все заметили что цены на недвижимость в москве падают быстрее чем в Киеве?
и там нет угрозы прилета и даже войны у них нет (к сожалению)

Во-первых есть. Во-вторых там ситуация "полный ПЦ": их общество уже мертво. Просто не все это еще поняли. Владельцы более-менее дорогой недвиги - уже поняли и полным ходом выходят из нее.


Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:47

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:уже все заметили что цены на недвижимость в москве падают быстрее чем в Киеве?
и там нет угрозы прилета и даже войны у них нет (к сожалению)

Во-первых есть. Во-вторых там ситуация "полный ПЦ": их общество уже мертво. Просто не все это еще поняли. Владельцы более-менее дорогой недвиги - уже поняли и полным ходом выходят из нее.


Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?

Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:53

  Frant написав:
  reus написав:
  baraka написав:от текущих или довоенных цен?

От цен до 24.02.2022г.

На ширпотреб - падіння цін до -50%.
Їлітне житло - впаде у вартості ще більше.
Тому що попит меньший. Київ - не Лондон, сюди не поїдуть жити міліонери і міліардери. Золотий період київських будованів І продаванів мав місце з 2003 по 2013. З 2015 по 2021- був срібний період. Зараз маємо занепад, з багатьох причин.

Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 22:54

про жирний Київ на 28 хв

  Frant написав:На ширпотреб - падіння цін до -50%.
Їлітне житло - впаде у вартості ще більше.
Тому що попит меньший. Київ - не Лондон, сюди не поїдуть жити міліонери і міліардери. Золотий період київських будованів І продаванів мав місце з 2003 по 2013. З 2015 по 2021- був срібний період. Зараз маємо занепад, з багатьох причин.

продай сталінку, купиш дві

про жирний Київ на 28 хв

рване на ще на +500 піплів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:14

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  reus написав:От цен до 24.02.2022г.

На ширпотреб - падіння цін до -50%.
Їлітне житло - впаде у вартості ще більше.
Тому що попит меньший. Київ - не Лондон, сюди не поїдуть жити міліонери і міліардери. Золотий період київських будованів І продаванів мав місце з 2003 по 2013. З 2015 по 2021- був срібний період. Зараз маємо занепад, з багатьох причин.

Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.

Зараз у декого - епоха відрядження?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:33

  барабашов написав:Метро не главное, главное чтоб место было для жизни, а не для работы базы вторчермета или складов угля для ТЭЦ, или вам груба и курки в сараюшке милей пешей доступности до транспортного узла(причём не по траектории похода Сусанина последние 5мин жизни)?

які склади вугля на ахматовой і щербакова? брєд якийсь.
1 кілометр до метро завжди рахувалась пішою доступністю, я ж і кажу покупець все більш балований пішов, якщо 1,2 км. від метро вже повні єпєня.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:41

  airmax78 написав:Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).

У Вас була влітку можливість вийти з бетону з мінімальними збитками, а зараз вже все, залишилися тільки болісно спостерігати, як худне ваш гаманець.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.

Звісно, що почнеться, але база буде занадто низькою. Тобто ціни на РН для покупців будуть значно нижчими, чим зараз.
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