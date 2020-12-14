Додано: Пон 09 січ, 2023 00:27

reus написав: Первый написав: Починаю розуміти шо ви тут робите:-)

Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂 Починаю розуміти шо ви тут робите:-)Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі. Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.

КРЖН интересен большой волатильностью.Причем цены не только растут как некоторых странах или городах или локациях, но и падают с последующим ростом.Здесь очень мало кто помнит и пишет, но в "лихие 90" он тоже был очень прибыльным. Но не для всех. Кто-то на нем терял все. Иногда жизнь.В конце 90-х произошел крутой обвал, за которым последовал долгий и устойчивый рост до самого 2008 года, после чего последовал долгий и устойчивый нисходящий тренд. Были моменты подскока, во время которых бетонооптимисты (с) кричали о тренде роста (сокращенно - трындели), но после этого опять случался какой-то конфуз и цены падали.На таком тоже можно зарабатывать, но входя на нижних точках и выходя на верхних.И риск, что после "входа на дне" "снизу постучат" имеется.