Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:vkstsk А вы делали полный анализ объектов те что «дешевше»? Из тех что реально существуют Может там 99% это Флуе-Липки в домах с выгребными ямами и со сказочными лимитами ЭЭ на объект, что позволит гарантированно купить себе генератор и поставить его в корзину для кондиционера? А оставшиеся 1-2% будут пусть даже не УКО, а отжатые чердаки и цоколи у ОСББ с потолками ниже хруща и опять же с проблемной ЭЭ и отоплением по другим тарифам? Дайте пример чего то не в 3км от Метро Ипподром или ПОХа и по цене 30-35кгрн/метр в нормальном ДОСТРОЕННОМ доме. ОРАНЖ не предлагать!
Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-) Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂
Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.
КРЖН интересен большой волатильностью. Причем цены не только растут как некоторых странах или городах или локациях, но и падают с последующим ростом. Здесь очень мало кто помнит и пишет, но в "лихие 90" он тоже был очень прибыльным. Но не для всех. Кто-то на нем терял все. Иногда жизнь. В конце 90-х произошел крутой обвал, за которым последовал долгий и устойчивый рост до самого 2008 года, после чего последовал долгий и устойчивый нисходящий тренд. Были моменты подскока, во время которых бетонооптимисты (с) кричали о тренде роста (сокращенно - трындели ), но после этого опять случался какой-то конфуз и цены падали. На таком тоже можно зарабатывать, но входя на нижних точках и выходя на верхних. И риск, что после "входа на дне" "снизу постучат" имеется.
Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-) Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂
Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.
Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.
Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…
Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.
Справедливости ради, должен сказать, что не такой уж и космос и более легкий доступ к кредитным ресурсам и с большей эффективностью деньги зарабатываются. Ну и скажем студия, которую можно купить за 190 куе, улетит мгновенно за 1600. Месячные расходы на нее составят долларов 300-400. Это НОА и налоги.