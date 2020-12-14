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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10604106051060610607>
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:48

  vkstsk написав:
  барабашов написав:vkstsk
А вы делали полный анализ объектов те что «дешевше»? Из тех что реально существуют
Может там 99% это Флуе-Липки в домах с выгребными ямами и со сказочными лимитами ЭЭ на объект, что позволит гарантированно купить себе генератор и поставить его в корзину для кондиционера? А оставшиеся 1-2% будут пусть даже не УКО, а отжатые чердаки и цоколи у ОСББ с потолками ниже хруща и опять же с проблемной ЭЭ и отоплением по другим тарифам?
Дайте пример чего то не в 3км от Метро Ипподром или ПОХа и по цене 30-35кгрн/метр в нормальном ДОСТРОЕННОМ доме.
ОРАНЖ не предлагать!

Аналіз мені не потрібно робити. Якщо вам навіть ссилку ліньки відкрити то щось довести буде важкувато ))
Перші шо попались:
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =393937724
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =394139129
А апетити то ростуть у потенційних покупців ))
Почали з того за 800 взагалі неможливо, а зараз вже хочеться щоб і здане, і біля метро.
Ще трохи часу мине - захочеться щоб і ремонт в ту ж ціну входив, а комусь може й прицентральний район ))


На ахметовій здається техповерх, він взагалі ьезкоштовний. За нього заплачено іншими власниками квартир.

На щербакова 52… краще не треба, там проблеми з документами
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:52

  reus написав:
  airmax78 написав:Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.

Звісно, що почнеться, але база буде занадто низькою. Тобто ціни на РН для покупців будуть значно нижчими, чим зараз.


Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 23:56

  Первый написав:На щербакова 52… краще не треба, там проблеми з документами

дійсно там якась фігня з документами.
не думав що таке може бути з давно збудованим і зданим будинком.
vkstsk
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:01

  flyman написав:про жирний Київ на 28 хв

рване на ще на +500 піплів

Понял.
Деньги жить в ЕС закончатся, и все вернутся в Киев скупать недвижимость
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:13

  vkstsk написав:
  Первый написав:На щербакова 52… краще не треба, там проблеми з документами

дійсно там якась фігня з документами.
не думав що таке може бути з давно збудованим і зданим будинком.


Он уже сдан?
Он давно построен, стоял без подключения к ЭЭ, на первом этаже всякие бизнесы как то подключились.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:21

  rjkz написав:
  vkstsk написав:
  Первый написав:На щербакова 52… краще не треба, там проблеми з документами

дійсно там якась фігня з документами.
не думав що таке може бути з давно збудованим і зданим будинком.

Он уже сдан?
Он давно построен, стоял без подключения к ЭЭ, на первом этаже всякие бизнесы как то подключились.


ріелтори пишуть що всі проблеми вирішені і будинок давно зданий.
напевно брешуть як завжди ))
vkstsk
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:27

  reus написав:
  Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.

КРЖН интересен большой волатильностью.
Причем цены не только растут как некоторых странах или городах или локациях, но и падают с последующим ростом.
Здесь очень мало кто помнит и пишет, но в "лихие 90" он тоже был очень прибыльным. Но не для всех. Кто-то на нем терял все. Иногда жизнь.
В конце 90-х произошел крутой обвал, за которым последовал долгий и устойчивый рост до самого 2008 года, после чего последовал долгий и устойчивый нисходящий тренд. Были моменты подскока, во время которых бетонооптимисты (с) кричали о тренде роста (сокращенно - трындели :mrgreen: ), но после этого опять случался какой-то конфуз и цены падали.
На таком тоже можно зарабатывать, но входя на нижних точках и выходя на верхних.
И риск, что после "входа на дне" "снизу постучат" имеется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:28

  reus написав:
  Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.


Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.

Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:38

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.


Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.

Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.


Справедливости ради, должен сказать, что не такой уж и космос и более легкий доступ к кредитным ресурсам и с большей эффективностью деньги зарабатываются.
Ну и скажем студия, которую можно купить за 190 куе, улетит мгновенно за 1600.
Месячные расходы на нее составят долларов 300-400. Это НОА и налоги.
rjkz
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