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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10604106051060610607
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:52

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.


Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.

Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.

На зараз мене цікавить не доходність, а безпека. Вважаю за доцільним взагалі розглядати покупку тільки після нашої перемоги. До речі у Європі я знайшов декілька цікавих варіантів, але поки що купувати не планую.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:58

rjkz
Николай ну хватит уже!
Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?
А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 01:01

reus
Обьекты с залоговых торгов банков?
Хоть не со свежесмытыми мозгами неудачливого ипотечника на потолке спальни(как в культовом фильме нашей молодости "Доберман")???
барабашов
 
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