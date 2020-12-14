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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 00:52
Первый написав: reus написав: Первый написав:
Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂
Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.
Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.
Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…
Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.
На зараз мене цікавить не доходність, а безпека. Вважаю за доцільним взагалі розглядати покупку тільки після нашої перемоги. До речі у Європі я знайшов декілька цікавих варіантів, але поки що купувати не планую.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 00:58
Первый написав:
Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…
Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?
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Додано: Пон 09 січ, 2023 00:58
rjkz
Николай ну хватит уже!
Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?
А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???
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Додано: Пон 09 січ, 2023 01:01
reus
Обьекты с залоговых торгов банков?
Хоть не со свежесмытыми мозгами неудачливого ипотечника на потолке спальни(как в культовом фильме нашей молодости "Доберман")???
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