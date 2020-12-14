Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-) Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂
Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.
Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.
Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…
Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.
На зараз мене цікавить не доходність, а безпека. Вважаю за доцільним взагалі розглядати покупку тільки після нашої перемоги. До речі у Європі я знайшов декілька цікавих варіантів, але поки що купувати не планую.
rjkz Николай ну хватит уже! Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал? А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???
drevlyanin написав: Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?
Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).
Можу ще повірити, що такі "фінти вухами" проходять у дешевому сегменті, але в бізнесі/елітці... На скільки потрібно знижувати ціну в обьєктах 500+кує(ви ж наче про мацкву) щоб знайшовся числений прошарок буратін з грошима але без мізків, готових те "добро" купувати зараз "повним ходом"?
rjkz написав:Справедливости ради, должен сказать, что не такой уж и космос и более легкий доступ к кредитным ресурсам и с большей эффективностью деньги зарабатываются. Ну и скажем студия, которую можно купить за 190 куе, улетит мгновенно за 1600. Месячные расходы на нее составят долларов 300-400. Это НОА и налоги.
И "тупые пендосы"(с) (одиндохлыйдалпайоп) смотрят на эту возможность зарабатывать без риска 10+% годовых и... проходят мимо. Вы точно в Нью Йорке сейчас?