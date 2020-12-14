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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10605106061060710608>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:52

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.


Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.

Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.

На зараз мене цікавить не доходність, а безпека. Вважаю за доцільним взагалі розглядати покупку тільки після нашої перемоги. До речі у Європі я знайшов декілька цікавих варіантів, але поки що купувати не планую.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Первый написав:Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 00:58

rjkz
Николай ну хватит уже!
Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?
А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 01:01

reus
Обьекты с залоговых торгов банков?
Хоть не со свежесмытыми мозгами неудачливого ипотечника на потолке спальни(как в культовом фильме нашей молодости "Доберман")???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 02:11

  BIGor написав:
  Первый написав:Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?

ЄС?
Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.
(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).

Я про Канаду і США.
Як rjzk:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 02:42

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?

Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).


Можу ще повірити, що такі "фінти вухами" проходять у дешевому сегменті, але в бізнесі/елітці...
На скільки потрібно знижувати ціну в обьєктах 500+кує(ви ж наче про мацкву) щоб знайшовся числений прошарок буратін з грошима але без мізків, готових те "добро" купувати зараз "повним ходом"?
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:09

  reus написав:
  airmax78 написав:Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.

Звісно, що почнеться, але база буде занадто низькою. Тобто ціни на РН для покупців будуть значно нижчими, чим зараз.

Ну то добре - долучусь до когорти "многопенісних"(с).
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:16

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.


Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.

Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.

Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:20

  rjkz написав:Справедливости ради, должен сказать, что не такой уж и космос и более легкий доступ к кредитным ресурсам и с большей эффективностью деньги зарабатываются.
Ну и скажем студия, которую можно купить за 190 куе, улетит мгновенно за 1600.
Месячные расходы на нее составят долларов 300-400. Это НОА и налоги.

И "тупые пендосы"(с) (одиндохлыйдалпайоп) смотрят на эту возможность зарабатывать без риска 10+% годовых и... проходят мимо. Вы точно в Нью Йорке сейчас?
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.
Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).
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