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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10605106061060710608
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:59

  барабашов написав:rjkz
Николай ну хватит уже!
Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?
А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???


В НЙ за услуги риелтора при продаже платит продавец. И в США также.
Непосредственно в НЙ за рент риелтору платит арендатор.
Наличкой никто не кидается.
Или чек выписывают или мортгидж берут.
Если объект можно сдавать, то после покупки сдают.
Дальше зависит от вида недвиги.
Например, недалеко от меня продается студия за 189 куе. Давно продается, больше полугода. Думаю за 180 отдадут. Может дешевле.
Формально, ее можно сдавать после 2х лет проживания или владения. По факту как там - хз.
Еще есть студия за 218 куе, тоже давно продается. ЕЕ можно сдавать с первого дня владения. 300+ уе в месяц расходы по ней, она довольно неплохая, по нашим меркам это 1к квартира, то есть, комната, отдельно кухня с окном, небольшая прихожая и совмещенный санузел (они тут все такие почему-то, вне зависимости от класса и типа жилья. Хоть в столетнем коопе хоть в лакщери кондо хоть в частном доме). В этом-же доме знакомый сдает студию - открыл входную дверь и попадаешь в комнату с холодильником, малюсенькая кухня без окна, холодильник не поместился и санузел- сдал за 1500 мгновенно с кучей желающих.
Поэтому ту, что я привел в пример - 1600-1700 мгновенно. Она намного лучше.Повторюсь, мы-бы ее назвали 1к, но тут это не катит.
Есть студия за 239, там разрешен рент сразу, но кандидатов должен аппрувать борд. В объяве она идет с площадью 600 свфит, то есть, где-то 55 с небольшим метров. Тоже где-то 1700 сейчас уйдет.
Должен признать, что если говорить о 1бдрм под аренду, то это чуть более 300 куе и при этом это будет в лучшем случае 2000 в месяц. То есть, чисто математически, выгодней покупать студии.
Если брать кондо, то там можно делать что хочешь и когда хочешь, но 1 бдрм кондо от 400+ куе. и в аренде разницы нет, арендаторам пофиг на форму собственности.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 04:15

  Первый написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?

ЄС?
Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.
(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).

Я про Канаду і США.
Як rjzk:-)


Тут вынужден признать, что есть категория людей, которые после нескольких лет в США решали вернуться чтобы стать киевским лендлордом.
Это люди, приехавшие в 45+...даже скорей 50+ и без Инглиша, семьи которых остались в Украине. То есть, они целенаправленно ехали на заработки.
И это было задолго до войны.
Например, моя бывшая киевская соседка, у нее 3 взрослые дочки. Одной она оставила свою 3к киевскую квартиру, 2-м другим помогла купить (не знаю в какой мере) и на оставшееся купила 2 шт 1к в ЖК Щасливий под аренду, а сама с мужем вернулась в родное село на пенсию+лендлордство.
Другой сосед поехал работать электриком в Канаду, вернувшись, купил 3к и нового японца, пошел работать в руководство в представительство иностранной электротехнической компании. Дочке тоже купили квартиру, но тут не скажу с канадских денег или уже украинских. Ну и давно это было.
Сейчас я не вижу людей, которые тут для того, чтобы вернуться из тех, кто приехал до войны.
Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.
Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда.
rjkz
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Повідомлень: 14115
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7386 раз.
Подякували: 4420 раз.
 
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  #<1 ... 10605106061060710608
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