Додано: Пон 09 січ, 2023 03:59

барабашов написав: rjkz

Николай ну хватит уже!

Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?

А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем??? Николай ну хватит уже!Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???

В НЙ за услуги риелтора при продаже платит продавец. И в США также.Непосредственно в НЙ за рент риелтору платит арендатор.Наличкой никто не кидается.Или чек выписывают или мортгидж берут.Если объект можно сдавать, то после покупки сдают.Дальше зависит от вида недвиги.Например, недалеко от меня продается студия за 189 куе. Давно продается, больше полугода. Думаю за 180 отдадут. Может дешевле.Формально, ее можно сдавать после 2х лет проживания или владения. По факту как там - хз.Еще есть студия за 218 куе, тоже давно продается. ЕЕ можно сдавать с первого дня владения. 300+ уе в месяц расходы по ней, она довольно неплохая, по нашим меркам это 1к квартира, то есть, комната, отдельно кухня с окном, небольшая прихожая и совмещенный санузел (они тут все такие почему-то, вне зависимости от класса и типа жилья. Хоть в столетнем коопе хоть в лакщери кондо хоть в частном доме). В этом-же доме знакомый сдает студию - открыл входную дверь и попадаешь в комнату с холодильником, малюсенькая кухня без окна, холодильник не поместился и санузел- сдал за 1500 мгновенно с кучей желающих.Поэтому ту, что я привел в пример - 1600-1700 мгновенно. Она намного лучше.Повторюсь, мы-бы ее назвали 1к, но тут это не катит.Есть студия за 239, там разрешен рент сразу, но кандидатов должен аппрувать борд. В объяве она идет с площадью 600 свфит, то есть, где-то 55 с небольшим метров. Тоже где-то 1700 сейчас уйдет.Должен признать, что если говорить о 1бдрм под аренду, то это чуть более 300 куе и при этом это будет в лучшем случае 2000 в месяц. То есть, чисто математически, выгодней покупать студии.Если брать кондо, то там можно делать что хочешь и когда хочешь, но 1 бдрм кондо от 400+ куе. и в аренде разницы нет, арендаторам пофиг на форму собственности.