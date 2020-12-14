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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 01:01
reus
Обьекты с залоговых торгов банков?
Хоть не со свежесмытыми мозгами неудачливого ипотечника на потолке спальни(как в культовом фильме нашей молодости "Доберман")???
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Додано: Пон 09 січ, 2023 02:42
airmax78 написав: drevlyanin написав:
Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?
Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).
Можу ще повірити, що такі "фінти вухами" проходять у дешевому сегменті, але в бізнесі/елітці...
На скільки потрібно знижувати ціну в обьєктах 500+кує(ви ж наче про мацкву) щоб знайшовся числений прошарок буратін з грошима але без мізків, готових те "добро" купувати зараз "повним ходом"?
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Додано: Пон 09 січ, 2023 03:09
reus написав: airmax78 написав:
Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.
Звісно, що почнеться, але база буде занадто низькою. Тобто ціни на РН для покупців будуть значно нижчими, чим зараз.
Ну то добре - долучусь до когорти "многопенісних"(с).
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Додано: Пон 09 січ, 2023 03:16
Первый написав: reus написав: Первый написав:
Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂
Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.
Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.
Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…
Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.
Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.
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Додано: Пон 09 січ, 2023 10:08
airmax78 написав:
Ну то добре - долучусь до когорти "многопенісних"(с).
Бачу, зароджується новий термін - "багатопенісні копійчужки"
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Додано: Пон 09 січ, 2023 10:16
Frant написав: airmax78 написав:
В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
Невже зрозуміли, що новобудна шара закінчилась, і більше її не буде?
Розкрийте секрет: вже працевлаштувались вантажником в Hofer?
______
Стосовно теорії "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта". Таких варіантів буде мало, і все в преміальному сегменті.
Стосовно ширпотреба - реалізується інший варіант: "квартира з хорошим ремонтом, причому ремонт - в бесплатний подарунок!".
Рибальський па1000 з ремонтом?
Ням-ням.
В дупу цей Відень з його мінімалкою в Хофері.
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