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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1060510606106071060810609>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 01:01

reus
Обьекты с залоговых торгов банков?
Хоть не со свежесмытыми мозгами неудачливого ипотечника на потолке спальни(как в культовом фильме нашей молодости "Доберман")???
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 02:42

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?

Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).


Можу ще повірити, що такі "фінти вухами" проходять у дешевому сегменті, але в бізнесі/елітці...
На скільки потрібно знижувати ціну в обьєктах 500+кує(ви ж наче про мацкву) щоб знайшовся числений прошарок буратін з грошима але без мізків, готових те "добро" купувати зараз "повним ходом"?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:09

  reus написав:
  airmax78 написав:Пісдя перемоги почнеться епоха відродження.

Звісно, що почнеться, але база буде занадто низькою. Тобто ціни на РН для покупців будуть значно нижчими, чим зараз.

Ну то добре - долучусь до когорти "многопенісних"(с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:16

  Первый написав:
  reus написав:
  Первый написав:Починаю розуміти шо ви тут робите:-)
Кров орендарів нью-йоркських пити зовсім не той смак. Краще київських. Разів в три смачніше😂

Звісно що київський РН цікавий, але зараз купувати не на часі.


Нє, ну Русанівські гавань по 600 я б купив… якби знав.

Зи. Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Тому що там де вони є це мрак і незрозуміло навіщо це робити. Ціни вже космос і навіть якщо складуться в 2 рази це не допоможе.

Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Ну то добре - долучусь до когорти "многопенісних"(с).

Бачу, зароджується новий термін - "багатопенісні копійчужки"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:
  airmax78 написав:В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.

Невже зрозуміли, що новобудна шара закінчилась, і більше її не буде?
Розкрийте секрет: вже працевлаштувались вантажником в Hofer?
______
Стосовно теорії "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта". Таких варіантів буде мало, і все в преміальному сегменті.
Стосовно ширпотреба - реалізується інший варіант: "квартира з хорошим ремонтом, причому ремонт - в бесплатний подарунок!". :wink:

Рибальський па1000 з ремонтом? :shock: Ням-ням.
В дупу цей Відень з його мінімалкою в Хофері.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:32

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.

Невже зрозуміли, що новобудна шара закінчилась, і більше її не буде?
Розкрийте секрет: вже працевлаштувались вантажником в Hofer?
______
Стосовно теорії "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта". Таких варіантів буде мало, і все в преміальному сегменті.
Стосовно ширпотреба - реалізується інший варіант: "квартира з хорошим ремонтом, причому ремонт - в бесплатний подарунок!". :wink:

Рибальський па1000 з ремонтом? :shock: Ням-ням.
В дупу цей Відень з його мінімалкою в Хофері.

І таке буде.
Можливо, не па1000, а па1500. З пристойним ремонтом.
Повірте - черги не буде за цим добром, навіть при такій ціні.
Жиру з кожним місяцем - все меньше у нарота.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:38

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Невже зрозуміли, що новобудна шара закінчилась, і більше її не буде?
Розкрийте секрет: вже працевлаштувались вантажником в Hofer?
______
Стосовно теорії "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта". Таких варіантів буде мало, і все в преміальному сегменті.
Стосовно ширпотреба - реалізується інший варіант: "квартира з хорошим ремонтом, причому ремонт - в бесплатний подарунок!". :wink:

Рибальський па1000 з ремонтом? :shock: Ням-ням.
В дупу цей Відень з його мінімалкою в Хофері.

І таке буде.
Можливо, не па1000, а па1500. З пристойним ремонтом.
Повірте - черги не буде за цим добром, навіть при такій ціні.
Жиру з кожним місяцем - все меньше у нарота.


https://t.me/djinni_official/835

Порахували медіанні зарплати по наймах.
Неочікувано, але у 2022 вони були вище суттєво ніж у 2021.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Рибальський па1000 з ремонтом? :shock: Ням-ням.
В дупу цей Відень з його мінімалкою в Хофері.

І таке буде.
Можливо, не па1000, а па1500. З пристойним ремонтом.
Повірте - черги не буде за цим добром, навіть при такій ціні.
Жиру з кожним місяцем - все меньше у нарота.


https://t.me/djinni_official/835

Порахували медіанні зарплати по наймах.
Неочікувано, але у 2022 вони були вище суттєво ніж у 2021.
Там же:

Це правда зовсім не означає, що зарплати виросли – ймовірно у 2022 частіше наймали більш досвідчених кандидитів, що зсунуло медіану вверх.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:56

  Faceless написав:
flyman написав:
  Frant написав:І таке буде.
Можливо, не па1000, а па1500. З пристойним ремонтом.
Повірте - черги не буде за цим добром, навіть при такій ціні.
Жиру з кожним місяцем - все меньше у нарота.


https://t.me/djinni_official/835

Порахували медіанні зарплати по наймах.
Неочікувано, але у 2022 вони були вище суттєво ніж у 2021.
Там же:

Це правда зовсім не означає, що зарплати виросли – ймовірно у 2022 частіше наймали більш досвідчених кандидитів, що зсунуло медіану вверх.

Х.З.

Не забуваєм, скільки центробанки вкинули ковідного бабла. За два роки його стало, як мінімум, в півтора рази більше.
Інфляція долара в США вже другий рік біля 8%.
Тобто за 2 роки більше чим 16%.

А на джинні, для сійнорів медіанний найм за рік виріс із $4К до $5К.
Це на +25% в $$$.
+25% КАРЛ! $60000 в рік!!

з.і.
Минулого року в січні зі скрипом добився 3% добавки до рейта (моє обгрунтування було, що інфлцяці долара 8%, і автоматом мали би підняти на 8%, без всяких там рев"ю 360 та галерних зарплатних політик), подивимся, що цього року буде. До принципала сказали що не піднімуть грейд, але менеджер сказав, що рекомендує підняти рейт. На скільки піднімуть, буду знати в лютому при оплаті за січень.

Але бюджети на підвищення зарплати, як правило менші за бюджети для найму.
Так що за два роки роботи на одному місці можна замітити, що "недоплачують" відносно ринку і інфляції.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 січ, 2023 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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