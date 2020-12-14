Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: Поясніть будь ласка нам сірим та убогим, як можна "повним ходом" вийти з нерухомості, та ще й дорогої, коли й інші властники роблять те ж саме?
Все просто: знижуючи ціну. Про що й пише Феодал. Мої білоруські знайомі, що мали нерухомість в Москві всі з неї вийшли саме таким шляхом. Тупо дивились на Авіто і виставляли найнижчу ціну на ринку. А потім знижували і її коли знаходився реальний покупець (всеж таки для більшості росіян квартира у Москві - це нездийснена мрія, ціль всього життя - про мертве суспільство там, поки що, зрозуміли тільки просунуті).
Можу ще повірити, що такі "фінти вухами" проходять у дешевому сегменті, але в бізнесі/елітці... На скільки потрібно знижувати ціну в обьєктах 500+кує(ви ж наче про мацкву) щоб знайшовся числений прошарок буратін з грошима але без мізків, готових те "добро" купувати зараз "повним ходом"?
airmax78 написав:В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
Невже зрозуміли, що новобудна шара закінчилась, і більше її не буде? Розкрийте секрет: вже працевлаштувались вантажником в Hofer? ______ Стосовно теорії "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта". Таких варіантів буде мало, і все в преміальному сегменті. Стосовно ширпотреба - реалізується інший варіант: "квартира з хорошим ремонтом, причому ремонт - в бесплатний подарунок!".
Рибальський па1000 з ремонтом? Ням-ням. В дупу цей Відень з його мінімалкою в Хофері.
airmax78 написав:В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
Невже зрозуміли, що новобудна шара закінчилась, і більше її не буде? Розкрийте секрет: вже працевлаштувались вантажником в Hofer? ______ Стосовно теорії "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта". Таких варіантів буде мало, і все в преміальному сегменті. Стосовно ширпотреба - реалізується інший варіант: "квартира з хорошим ремонтом, причому ремонт - в бесплатний подарунок!".
Рибальський па1000 з ремонтом? Ням-ням. В дупу цей Відень з його мінімалкою в Хофері.
І таке буде. Можливо, не па1000, а па1500. З пристойним ремонтом. Повірте - черги не буде за цим добром, навіть при такій ціні. Жиру з кожним місяцем - все меньше у нарота.
Frant написав:Невже зрозуміли, що новобудна шара закінчилась, і більше її не буде? Розкрийте секрет: вже працевлаштувались вантажником в Hofer? ______ Стосовно теорії "квартири з євроремонтом за ціною євроремонта". Таких варіантів буде мало, і все в преміальному сегменті. Стосовно ширпотреба - реалізується інший варіант: "квартира з хорошим ремонтом, причому ремонт - в бесплатний подарунок!".
Рибальський па1000 з ремонтом? Ням-ням. В дупу цей Відень з його мінімалкою в Хофері.
І таке буде. Можливо, не па1000, а па1500. З пристойним ремонтом. Повірте - черги не буде за цим добром, навіть при такій ціні. Жиру з кожним місяцем - все меньше у нарота.
Порахували медіанні зарплати по наймах. Неочікувано, але у 2022 вони були вище суттєво ніж у 2021.
Там же:
Це правда зовсім не означає, що зарплати виросли – ймовірно у 2022 частіше наймали більш досвідчених кандидитів, що зсунуло медіану вверх.
Х.З.
Не забуваєм, скільки центробанки вкинули ковідного бабла. За два роки його стало, як мінімум, в півтора рази більше. Інфляція долара в США вже другий рік біля 8%. Тобто за 2 роки більше чим 16%.
А на джинні, для сійнорів медіанний найм за рік виріс із $4К до $5К. Це на +25% в $$$. +25% КАРЛ! $60000 в рік!!
з.і. Минулого року в січні зі скрипом добився 3% добавки до рейта (моє обгрунтування було, що інфлцяці долара 8%, і автоматом мали би підняти на 8%, без всяких там рев"ю 360 та галерних зарплатних політик), подивимся, що цього року буде. До принципала сказали що не піднімуть грейд, але менеджер сказав, що рекомендує підняти рейт. На скільки піднімуть, буду знати в лютому при оплаті за січень.
Але бюджети на підвищення зарплати, як правило менші за бюджети для найму. Так що за два роки роботи на одному місці можна замітити, що "недоплачують" відносно ринку і інфляції.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 січ, 2023 11:02, всього редагувалось 1 раз.