Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:так, так. "ІТшники скуплять весь КРЖН", ще й мало буде. Все це ми вже проходили, і багато разів. Навіть не мрійте. Реальний КРЖН взагалі не помічає ІТшників - до війни вони займали нуль цілих фіг десятих відсотка покупців.(((((((((((
реальний КРЖН - це ринок альтернативних угод зі спадщиною, навіщо ІТникам совкошлак? Зараз вони на рівні із прокурорами та працівниками віденського філіалу ростовської пральні є ЦА Тетрісів/ТТ/ЯГ.
Frant написав:Йому треба продати з мінімальним збитком.
В літку можливо, але зараз, вже ні. Якщо вціліє, то років через 10 продасть з мінімальним збитком.
За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах від моєї сьогоднішньої ціни. І Ви це прекрасно розумієте, тому і шукаєте точку входу і намагаєтесь вербальними інтервенціями тиснути на покупанів (я ж впевнений, що Ви все це не тільки тут розповідаєте).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 09 січ, 2023 11:38, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:так, так. "ІТшники скуплять весь КРЖН", ще й мало буде. Все це ми вже проходили, і багато разів. Навіть не мрійте. Реальний КРЖН взагалі не помічає ІТшників - до війни вони займали нуль цілих фіг десятих відсотка покупців.(((((((((((
реальний КРЖН - це ринок альтернативних угод зі спадщиною, навіщо ІТникам совкошлак? Зараз вони на рівні із прокурорами та працівниками віденського філіалу ростовської пральні є ЦА Тетрісів/ТТ/ЯГ.
І скільки ти Тетрісів/ТТ/ЯГ купив? Зеро. Київ задорогий для ІТ-шників, сам відчув це на своїй шкурі.
Мені понти не цікаві. Живу скромно, беру скільки скільки треба на споійне, розмірене життя, мінімаліст, одним словом. Та й на дачу мені зручніше приміським ШРТ їздити, а не позашляховиком.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 січ, 2023 11:39, всього редагувалось 2 разів.