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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10606106071060810609>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:01

  airmax78 написав:Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.

На сьогодні у мене є можливість обирати варіанти в столиці країни Західної Європи, які по вартості нижчі, а по якості кращі ніж у Києві. Не там Ви шукаєте.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:03

  reus написав:
  airmax78 написав:Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.

На сьогодні у мене є можливість обирати варіанти в столиці країни Західної Європи, які по вартості нижчі, а по якості кращі ніж у Києві. Не там Ви шукаєте.

РЛА, перелогіньтеся
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:05

  Faceless написав:
flyman написав:
  Frant написав:І таке буде.
Можливо, не па1000, а па1500. З пристойним ремонтом.
Повірте - черги не буде за цим добром, навіть при такій ціні.
Жиру з кожним місяцем - все меньше у нарота.


https://t.me/djinni_official/835

Порахували медіанні зарплати по наймах.
Неочікувано, але у 2022 вони були вище суттєво ніж у 2021.
Там же:

Це правда зовсім не означає, що зарплати виросли – ймовірно у 2022 частіше наймали більш досвідчених кандидитів, що зсунуло медіану вверх.

Там же
Метрики тижня

Кандидати:
78,485 (+1997)

Вакансії:
8,300 (-400)
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Йому треба продати з мінімальним збитком.

В літку можливо, але зараз, вже ні. Якщо вціліє, то років через 10 продасть з мінімальним збитком.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:11

  BIGor написав:
  Faceless написав:
flyman написав:
https://t.me/djinni_official/835

Порахували медіанні зарплати по наймах.
Неочікувано, але у 2022 вони були вище суттєво ніж у 2021.
Там же:

Це правда зовсім не означає, що зарплати виросли – ймовірно у 2022 частіше наймали більш досвідчених кандидитів, що зсунуло медіану вверх.

Там же
Метрики тижня

Кандидати:
78,485 (+1997)

Вакансії:
8,300 (-400)

Ви ж на власній шкурі відчули, що ваІТшники (як і касири/охоронці АТБ) не є ЦА для покупки на КРЖН, хіба з іпотечним плечем в іпенях Кракова
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 січ, 2023 11:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:15

  Frant написав:так, так.
"ІТшники скуплять весь КРЖН", ще й мало буде.
Все це ми вже проходили, і багато разів. :mrgreen: :mrgreen:
Навіть не мрійте. Реальний КРЖН взагалі не помічає ІТшників - до війни вони займали нуль цілих фіг десятих відсотка покупців.((((((((((( :mrgreen:

реальний КРЖН - це ринок альтернативних угод зі спадщиною, навіщо ІТникам совкошлак?
Зараз вони на рівні із прокурорами та працівниками віденського філіалу ростовської пральні є ЦА Тетрісів/ТТ/ЯГ.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:27

  reus написав:
  airmax78 написав:Сьогодні побачив рекламу недалеко від центра міста: пентхауси від 2 до 4 кімнат. Від 929К ойро. Додаємо оформлення - тобто від ляма євро за двушку. Дуже смішно.

На сьогодні у мене є можливість обирати варіанти в столиці країни Західної Європи, які по вартості нижчі, а по якості кращі ніж у Києві. Не там Ви шукаєте.

Саме Західної Європи? Чи все ж таки Східної/Центральної? Вміняємі ціни залишились у Бухаресті, Софії, Будапешті, можливо ще десь на Балканах. На цьому все. Але й вони вищі за Київ.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:35

  reus написав:
  Frant написав:Йому треба продати з мінімальним збитком.

В літку можливо, але зараз, вже ні. Якщо вціліє, то років через 10 продасть з мінімальним збитком.

За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах від моєї сьогоднішньої ціни. І Ви це прекрасно розумієте, тому і шукаєте точку входу і намагаєтесь вербальними інтервенціями тиснути на покупанів (я ж впевнений, що Ви все це не тільки тут розповідаєте).
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 09 січ, 2023 11:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:36

  BIGor написав:
  flyman написав:
  Frant написав:так, так.
"ІТшники скуплять весь КРЖН", ще й мало буде.
Все це ми вже проходили, і багато разів. :mrgreen: :mrgreen:
Навіть не мрійте. Реальний КРЖН взагалі не помічає ІТшників - до війни вони займали нуль цілих фіг десятих відсотка покупців.((((((((((( :mrgreen:

реальний КРЖН - це ринок альтернативних угод зі спадщиною, навіщо ІТникам совкошлак?
Зараз вони на рівні із прокурорами та працівниками віденського філіалу ростовської пральні є ЦА Тетрісів/ТТ/ЯГ.

І скільки ти Тетрісів/ТТ/ЯГ купив? Зеро. :mrgreen: Київ задорогий для ІТ-шників, сам відчув це на своїй шкурі.

Мені понти не цікаві. Живу скромно, беру скільки скільки треба на споійне, розмірене життя, мінімаліст, одним словом.
Та й на дачу мені зручніше приміським ШРТ їздити, а не позашляховиком.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 січ, 2023 11:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 11:38

  airmax78 написав:За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах. І

Найближчі два-три роки вона зробить мінімум х/2 в доларах.
Особливо активно процес піде з літа.
В кінці 2023 - це вже стане очевидним навіть найупоротішим.
Frant
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