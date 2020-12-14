Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Мені понти не цікаві. Живу скромно, беру скільки скільки треба на споійне, розмірене життя, мінімаліст, одним словом. Та й на дачу мені зручніше приміським ШРТ їздити, а не позашляховиком.
Охотно вірю що твої заробітки 60 тис. , не доларів, і не за місяць а за рік.
Frant написав:Йому треба продати з мінімальним збитком.
В літку можливо, але зараз, вже ні. Якщо вціліє, то років через 10 продасть з мінімальним збитком.
За 10 років квітка зробить мінімум X2 в долярах від моєї сьогоднішньої ціни. І Ви це прекрасно розумієте, тому і шукаєте точку входу і намагаєтесь вербальними інтервенціями тиснути на покупанів (я ж впевнений, що Ви все це не тільки тут розповідаєте).
Точка входу буде не зараз, а після нашої перемоги. Я нікуди не поспішаю, а от ви втрачаєте кошти. Якщо би продали свою квартиру влітку, то через деякий час мали б вже дві квіточки за ці кошти. Стадія заперечення у вас триває, тому ви втрачаєте кошти.
"ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ, генерал-майора Сергія Мула знайшло: незадекларовану будівлю вартістю 6 мільйонів доларів, 40 мільйонів гривень готівкою та іноземну валюту. В ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено 587 тисяч доларів і 380 тисяч євро. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на 16 мільйонів доларів в іноземних установах", - розповів він.
На додаток до цього у Мула виявили паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н., а також велику суму готівки в євро, доларах і білоруських рублях, три банківські картки, одна з них - швейцарського Credite Suisse, написав волонтер. Джерело: https://censor.net/ua/p3392075
flyman написав:Мені понти не цікаві. Живу скромно, беру скільки скільки треба на споійне, розмірене життя, мінімаліст, одним словом. Та й на дачу мені зручніше приміським ШРТ їздити, а не позашляховиком.
Охотно вірю що твої заробітки 60 тис. , не доларів, і не за місяць а за рік.
100%. Я донині не зрозумів, чому пан любитель мінімалізма - не здає в оренду бучанський цоколь і жулянський нахалбуд. Хоч за 1000 грн/міс - все одно копійка. Флаймен, ти переживаєш, що квартиранти знищать твої "ремонти"? Чи релігія не дозволяє?